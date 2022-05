Zalando bricht ein

Seit Monaten beschäftigt die Verbraucher hierzulande das Thema der steigenden Preise. Das Ergebnis der Kaufzurückhaltung lässt sich an den jüngsten Quartalszahlen von zahlreichen Unternehmen ablesen.

Der Online-Modehändler Zalando blickt auf ein enttäuschendes Quartal zurück. Das DAX-Unternehmen verzeichnete einen Umsatzrückgang und rutsche zurück in die roten Zahlen. Ein Grund für diese negative Entwicklung ist schnell gefunden.

Wie Zalando mitteilte, lag der Erlös im zurückliegenden Quartal bei etwa 2,2 Milliarden Euro. Das sind knapp 1,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug minus 51,8 Millionen Euro nach einem Gewinn im Vorjahr. Unterm Strich ergab sich ein Verlust von 61,3 Millionen Euro nach einem Gewinn von etwa 35 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Jetzt registrieren und die Zalando-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zalando verwies auf die steigende Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Gleichzeitig bekräftigte der DAX-Konzern den Gesamtjahresausblick – allerdings am unteren Ende der Prognosenspannen. Zudem kündigte Europas größter Onlinehändler für Mode an, an seinen geplanten Investitionstätigkeiten in voller Höhe festhalten zu wollen.

Zalando-Aktie am Jahrestief

Die negative geschäftliche Entwicklung ist an der Zalando-Aktie nicht spurlos vorbeigegangen. Seit dem Sommer 2021 befindet sich der Wert in einem Abwärtstrend und hat erst vor wenigen Tagen ein neues Jahrestief etwas oberhalb von 30 Euro markiert. Damit nähert sich die Aktie dem Corona-Tief aus dem Frühjahr 2020 bei rund 27 Euro an. Der MACD (Momentum) ist ebenfalls abwärts gerichtet und stützt den Abwärtstrend.

Am Erfolg von Zalando lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.