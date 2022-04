RWE stellt sein Gas-Geschäft um

Der Energiekonzern RWE will sein Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) weiter ausbauen und verhandelt mit Amerikanern und Katar über Lieferungen. Aktionäre sind optimistisch, die Aktie steht vor einem Ausbruch.

Doch es glänzt nicht alles bei RWE. Das Unternehmen wehrt sich gegen die Forderung von Investor Enkraft, der eine Abtrennung des Braunkohlegeschäfts fordert und die Anleger in der Hauptversammlung am 28. April darüber abstimmen lassen will. Die Führungsgremien von RWE empfehlen, den entsprechenden Beschlussantrag abzulehnen.

RWE teile das Ziel des Investors, den Wert des Unternehmens zu steigern. Es entstünden aber erhebliche Unsicherheiten für die betroffenen Beschäftigten und Regionen. Der momentane Plan des RWE-Managements sieht einen Kohleausstieg bis 2038 vor.

Gleichzeitig hieß es, dass RWE daran beteiligt sei, im Auftrag und im Namen der deutschen Bundesregierung LNG-Schiffe zu chartern. RWE hat sich ebenso wie der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper eine Option auf drei schwimmende LNG-Terminals gesichert. Damit werde es schon ab nächstem Jahr möglich sein, einen Teil des russischen Gases zu ersetzen. Zudem soll der Bau von Terminals vorangetrieben werden. Darüber hinaus kümmere sich der Konzern um langfristige Lieferverträge für Flüssiggaslieferungen nach Deutschland hauptsächlich mit Partnern aus den USA und Katar.

Bis 2030 will der Konzern Bruttoinvestitionen von 50 Mrd. Euro tätigen, um das Portfolio an Alternativen Energien bis zum Ende des Jahrzehnts auf 50 Gigawatt erweitern. Zum sogenannten Kerngeschäft zählen bei RWE neben Windkraft an Land und auf See sowie Solar auch der Energiehandel sowie Wasser, Biomasse und Gas.

RWE-Aktie im DAX weit vorne

Die Aktie von RWE hat einen guten Jahresstart hingelegt und ist mit einem Plus von rund 12 Prozent die zweitbeste Aktie im DAX 2022. Eine bessere Performance hat nur Bayer erzielen können, die um mehr als 30 Prozent in diesem Jahr gestiegen sind. Der Titel ist dabei, das Mehrjahreshoch bei fast 42 Euro zu testen, allerdings schwächst sich die Dynamik in Form eines fallenden MACD (Momentum) etwas ab. Die nächste Unterstützung befindet sich bei rund 39 Euro.

