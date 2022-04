Microsoft-Aktie startet Erholung

Microsoft übertraf gestern die Gewinn- und Umsatzschätzungen und erzielte in allen Geschäftsbereichen höhere Umsätze als erwartet. Die Aktien stiegen sprunghaft an, nachdem auch die Prognosen der Geschäftsleitung die Analystenerwartungen übertrafen.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gaben die Microsoft-Aktien im nachbörslichen Handel um mehr als 2 Prozent nach, legten dann aber wieder deutlich zu. Microsofts Softwaregeschäft steigerte seinen Umsatz um mehr als 2 Milliarden Dollar, nachdem das Unternehmen die Preise für seine beliebte Office 365-Produktsuite zum ersten Mal seit der Umstellung auf ein Cloud-Angebot vor einem Jahrzehnt auf breiter Front deutlich angehoben hatte.

Der Umsatz im Segment „Produktivitäts- und Geschäftslösungen“ stieg von 13,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 15,79 Milliarden US-Dollar, während die Analysten im Durchschnitt mit 15,75 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Die im letzten Jahr angekündigte Preiserhöhung für Office 365 sollte eigentlich Anfang März in Kraft treten, aber das Unternehmen verzögerte die Preiserhöhung für einige Kunden. Office könnte von einem Vorzieheffekt profitiert haben, da die Preiserhöhungen am 1. März in Kraft traten, da einige Kunden ihr Abonnement vor der Erhöhung erneuert haben könnten. Diese Stärke könnte ein potenzielles Risiko für Office für den Rest des Kalenderjahres darstellen.

Amy Hood, Finanzchefin von Microsoft, rechnete für das vierte Quartal mit einem Softwareumsatz von 16,65 bis 16,9 Milliarden Dollar, während die Analysten 16,68 Milliarden Dollar erwarteten. Microsofts lukrativstes Segment ist „Intelligent Cloud“, das sein Cloud-Computing-Produkt Azure sowie den Verkauf von Servern und anderen Produkten vor Ort umfasst. Das Cloud-Segment meldete einen Umsatz von 19,05 Mrd. US-Dollar, verglichen mit 15,19 Mrd. US-Dollar vor einem Jahr, während Analysten im Durchschnitt mit 18,89 Mrd. US-Dollar gerechnet hatten. Der Azure-Umsatz stieg um 46 Prozent.

Microsoft-Aktie bäumt sich auf

Die Aktie von Microsoft legte nach den Zahlen im nachbörslichen Handel zu, bleibt aber in diesem Jahr unter Druck und büßt seit Jahresbeginn rund 15 Prozent ein. Positiv war zuletzt, dass die Unterstützung bei 270 Dollar erneut gehalten hat und die Aktie heute mit einem Gap nach oben eröffnet hat. Der MACD (Momentum) ist zwar noch abwärts gerichtet, stabilisiert sich aber etwas. Die nächsten Marken auf der Oberseite sind die 200-Tagelinie (rot) bei 305 Dollar und der nächste größere Widerstand bei rund 316 Dollar.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.