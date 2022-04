Aurubis schraubt an den Jahreszielen – Aktie fällt

Die hohe Nachfrage nach seinen Produkten treibt den Kupferkonzern Aurubis an. Europas Branchenprimus verzeichnet einen Ergebnissprung. Der Ausblick wird angehoben.

Bei Aurubis blickt das Management zufrieden auf den abgelaufenen Dreimonatszeitraum: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 schraubt der Kupferkonzern nach vorläufigen Berechnungen sein Ergebnis deutlich nach oben.

Wie die im MDax notierte Salzgitter-Tochter mitteilte, lag der Vorsteuergewinn im abgelaufenen Quartal bei 194 Millionen Euro nach 103 Millionen Euro vor Jahresfrist. Für das Gesamtgeschäftsjahr setzte sich Aurubis nun höhere Ziele, peilt einen Vorsteuergewinn von 500 Millionen bis 600 Millionen Euro an nach bislang 400 Millionen bis 500 Millionen Euro.

„Der positive Trend setzt sich weiter fort“, erklärte Vorstandschef Roland Harings. Der Konzern profitiere von einem „sehr starken“ Marktumfeld mit weiterhin hohen Metallpreisen. Zudem gebe es einer sehr hohen Nachfrage nach Kupferprodukten und Schwefelsäure. „Das sehr gute Metallergebnis konnte die deutlich gestiegenen Preise für Energie überkompensieren“, sagte Harings.

Aurubis-Aktie testet Unterstützung

Die Aktie von Aurubis hat einen mittelfristigen Aufwärtstrend ausgebildet und markierte erst vor wenigen Tagen am 21.4. ein neues Rekordhoch bei knapp 120 Euro. Seitdem ging es aber schnell um mehr als 10 Prozent abwärts. Nun wird die Unterstützung etwas oberhalb von 100 Euro getestet, begleitet von einem wieder fallenden MACD (Momentum).

