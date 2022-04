Starbucks macht gegen Gewerkschaften mobil

Die US-Kaffeehauskette Starbucks geht auf Konfrontationskurs gegen Workers United. Der Konzern reicht Beschwerden gegen die Gewerkschaft bei der US-Arbeitsaufsichtsbehörde ein und will so eine gewerkschaftliche Organisierung seiner Mitarbeiter verhindern.

Die US-Arbeitsaufsichtsbehörde NLRB hat derzeit einiges zu tun. Zum einen reichte Amazon Beschwerden gegen einen ersten Betriebsrat im Konzern ein, nun lässt Starbucks die Muskeln spielen. Dem US-Kaffeehauskonzern ist eine gewerkschaftlich orientierte Mitbestimmung der Mitarbeiter ein Dorn im Auge.

Wie Starbucks mitteilte, sind bei der NLRB Beschwerden eingereicht worden: Beschäftigte und Kunden seien bei Gewerkschaftskundgebungen unter Verletzung von Bundesgesetzen schikaniert und eingeschüchtert worden, hieß es. Auch seien Ein- und Ausgänge von Geschäften blockiert worden.

„Das Verhalten von Workers United und ihren Vertretern hat die physische Sicherheit gefährdet, schwere seelische Schäden verursacht und unrechtmäßig in den Geschäftsbetrieb eingegriffen“, so Starbucks weiter. Workers United teilte wiederum mit, dass die Beschwerden die Verzweiflung des Konzerns zeigen. Die Gewerkschaft selbst hat bei der NLRB bislang mehr als 80 Beschwerden eingereicht und wirft dem Unternehmen etwa illegale Taktiken zur Zerschlagung von Gewerkschaften vor.

Starbucks-Aktie testet Unterstützung

Die Aktie von Starbucks befindet sich in diesem Jahr in einem kräftigen Abwärtstrend und hat seit Jahresbeginn rund 30 Prozent verloren. In den vergangenen Wochen hat sich der Titel allerdings stabilisiert und pendelt zwischen rund 78 und 92 Dollar. Aktuell wird die Unterseite getestet, unterstützt von einem fallenden MACD (Momentum). Allerdings hat sich der Indikator von seinen Tiefständen erholt und bildet damit eine positive Divergenz aus, die das Chartbild verbessert.

