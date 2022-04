Swiss Re profitiert im aktuellen Umfeld und will expandieren

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re will in seiner größten Sparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter wachsen. Dabei wollen die Züricher auch die Versicherung von Naturkatastrophenschäden ausbauen.

Auf Konzernstufe wird im Jahr 2024 eine Eigenkapitalverzinsung (ROE) von 14 Prozent angepeilt, bekräftigte das Unternehmen sein im Februar bereits angekündigtes Ziel. Im laufenden Jahr sollen es zehn Prozent sein. Bereits 2021 hatten Milliardenzahlungen für Naturkatastrophen und im Zusammenhang mit der Corona-Krise das ROE auf 5,7 Prozent gedrückt.

Seit 2016 galt die Vorgabe, dass das Eigenkapital im Schnitt sieben Prozent mehr Ertrag abwerfen soll als zehnjährige US-Staatsanleihen. Aktuell entspräche das einer Eigenkapitalverzinsung von rund 9,6 Prozent.

Jetzt registrieren und die Swiss Re-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

An den Prioritäten im Kapitalmanagement hält Swiss Re fest. Die erstklassige Kapitalausstattung soll bewahrt, die Dividenden sollen im Einklang mit langfristigen Gewinnen steigen und das Geld für rentables Wachstum eingesetzt werden.Wegen der Umstellung des Rechnungslegungsstandards auf IFRS könnten die Züricher 2024 eine Eigenkapitalrendite von mehr als 14 Prozent erreichen. Der Konzern bilanziert aktuell am US-GAAP orientiert.

Swiss Re erzielt im vergangenen Jahr in seinem Hauptgeschäft Schaden- und Unfall-Rückversicherung mehr als die Hälfte seiner Prämieneinnahmen von 42,73 Mrd. Dollar. Der Bereich Lebens-Rückversicherung steht für gut ein Drittel der Einnahmen und die Sparte Corporate Solutions, das Geschäft mit Versicherungen für Großkunden, für den Rest.

Swiss Re-Aktie erholt sich nach Absturz

Die Aktie von Swiss Re ist mit Beginn des Ukraine-Krieges jäh abgestürzt, hat inzwischen aber rund die Hälfte dieses Crashs wieder aufgeholt. Sogar die 200-Tagelinie (rot) konnte zurückerobert werden. Aktuell testet der Titel den Widerstand bei knapp 90 Franken, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum).

Am Erfolg von Swiss Re lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.