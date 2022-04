Gerresheimer wird mutiger

Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Verpackungshersteller Gerresheimer hat nach hohen Zuwachsraten im ersten Quartal seine Umsatzprognose angehoben. Für das Gesamtjahr rechnet Gerresheimer mit einem Wachstum im zweistelligen Prozentsatz statt wie bisher mit einem hohen einstelligen.

Das Orderbuch sei gut gefüllt, und es bestehe eine starke Nachfrage von Kunden nach ihren Produkten und Lösungen, hieß es. Dabei trügen alle Bereiche zum Wachstum bei. Rückenwind gebe es auch aus den Emerging Markets, also China, Indien und Brasilien, wo die Geschäfte um 25 Prozent zulegten.

Auch wegen steigender Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine müsse der Konzern derzeit nicht besorgt sein. Sowohl beim Preis als auch Volumen habe sich Gerresheimer abgesichert. Lieferengpässe gebe es zudem nicht. Darüber hinaus gebe es keine Belastungen durch den Krieg, da das Geschäft in der Region zu vernachlässigen sei, erklärte Gerresheimer.

In den ersten drei Monaten des Bilanzjahres (per Ende Februar) stieg der Umsatz um 19,1 Prozent auf 371 Mio. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) legte ohne Berücksichtigung von Währungseffekten um 10,6 Prozent auf 62 Mio. Euro zu.

Gerresheimer-Aktie testet Widerstand

Die Aktie von Gerresheimer ist zu Beginn des Jahres kräftig eingebrochen und hat seitdem 17 Prozent an Wert verloren. Erst im November hat der Titel ein neues Rekordhoch etwas oberhalb von 100 Euro erreicht. Aktuell hat die Aktie den Widerstand bei 72,50 Euro getestet, scheiterte aber vor wenigen Tagen. Die Unterstützung bei knapp 66 Euro sollte allerdings nicht unterschritten werden, um das zuletzt positive Chartbild nicht zu gefährden.

