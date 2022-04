Rheinmetall sichert sich weiteren Großauftrag

Der russische Krieg in der Ukraine sorgt europaweit für steigende Wehretats. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet sich darauf vor, baut in Ungarn eine neue Fabrik und zieht einen ersten Auftrag an Land.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall ist einer der Gewinner des russischen Krieges in der Ukraine: Das MDax-Unternehmen rechnet mit einem Auftragsboom und baut eine neue Fabrik in Ungarn. Von dort kommt auch eine erste millionenschwere Bestellung.

Wie Rheinmetall bekanntgab, erhielt man vom ungarischen Verteidigungsministerium den Auftrag zur Lieferung eines umfangreichen Munitionspakets. Dieses solle demnach Munition für Schützenpanzer, Kampfpanzer, Artillerie und Täuschkörpersysteme umfassen. Den Wert bezifferte das Unternehmen auf „mehrere hundert Millionen Euro“.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine will Ungarn seine Streitkräfte modernisieren. Rheinmetall wiederum baut im ungarischen Zalaegerszeg derzeit eine neue Produktionsstätte. In Deutschland soll binnen der nächsten Jahre 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Verteidigung investiert werden.

Beeindruckender Kurssprung

Seit Kriegsbeginn hat sich der Kurs von Rheinmetall ungefähr verdoppelt und testete zuletzt die Region um 200 Euro. Aus technischer Sicht führt die Sondersituation zu einer deutlich überkauften Lage. Allerdings hat sich auch das fundamentale Umfeld grundlegend verändert und erschwert eine Prognose. Die große Kurslücke zwischen 107 und 129 Euro dürfte vorerst nicht mehr geschlossen werden. Vorgelagert waren erhöhte Umsätze bereits um 150 Euro zu sehen. Auf der Oberseite dienen runde Kursmarken wie die 200 und die 250er-Zone als Orientierung.

