Nvidia: Omniverse eröffnet neue Möglichkeiten

Unser Leben wird sich in den kommenden Jahren in vielen Bereichen sehr verändern. Chiphersteller zählen so den größten Profiteuren dieser Entwicklung. Nvidia als Schwergewicht in der Branche baut seinen Vorsprung in verschiedenen Segmenten aus.

Investorentage sind für Unternehmen meist eine gute Gelegenheit, mit neuen Produkten und Forschungsprojekten aufzuwarten. Auch Nvidia nutzte auf der GTC-Konferenz die Gelegenheit und stellte seine laufenden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz vor. Nach Einschätzung von Analysten bauen die Amerikaner ihre Führungsposition in allen Bereichen aus. Im Automobilsegment zählt man bereits Mercedes, Jaguar, Volvo, Nio, Lucid und BYD zu den Partnern. Drive Map, die Technologie für autonome Fahrzeuge, wird von immer mehr Akteuren übernommen.

Nvidia dürfte zudem kräftig von der Erschließung des Metaversums profitieren, da dafür entsprechende Grafikprozessoren, die KI und die Cloud-Infrastruktur des Unternehmens benötigt werden. Gerade die branchenführenden Grafikprozessoren werden die Beschleunigung virtueller und vernetzter Welten vorantreiben. Mit der Hard- und Software-Plattform können schon jetzt komplexe reale Objekte virtualisiert werden. Autobauer wie BMW greifen darauf zurück und können so die Produktion simulieren sowie Fehler vermeiden, bevor sie Geld kosten.

Und auch die Marke GeForce Now sollte künftig noch mehr Freude bereiten. Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Mitglieder im Cloud-Gaming-Service auf über 15 Millionen mehr als verdoppelt. Dieser Wert könnte weiter zunehmen, da Nvidia mit Electronic Arts (EA) zusammenarbeitet, um mehr Spiele auf seine Online-Plattform zu bringen.

Zenit der Erholung schon überschritten?

Mit Gewinnen von rund 30 Prozent erholte sich die Nvidia-Aktie zuletzt wesentlich kräftiger vom bisherigen Jahrestief als der Gesamtmarkt. Zudem steht der Kurs deutlich über der nach wie vor steigend verlaufenden 200-Tage-Linie. Trendfolgende Indikatoren wie der MACD signalisieren aber eine leichte Überhitzung, die Dynamik dürfte nachlassen. Eine erste Wendezone liegt um 260/265 Dollar. Verläuft der Rücklauf an das Ausbruchsniveau positiv, wäre anschließend der Weg frei bis 300 Dollar und darüber hinaus. Fällt der Kurs tiefer zurück, drohen zunächst Abgaben bis 210/230 Dollar.

