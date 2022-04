Fresenius: Befreiungsschlag steht noch aus

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist mit seiner Tochter Fresenius Kabi auf Akquisitionskurs. Die Tochter übernimmt die auf Infusionstherapien spezialisierte US-Firma Ivenix für 240 Mio. Dollar und steigt mit einer Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent beim Biopharmazieunternehmen mAbxience für 495 Mio. Euro ein.

Hinzu kommen in beiden Fällen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen. Fresenius hat sich zudem die Möglichkeit gesichert, den Hersteller von biologischen Nachahmermedikamenten mAbxience ganz zu übernehmen.

Mit den beiden Zukäufen stärkt Fresenius seine Tochter Kabi in zwei wichtigen Wachstumsmärkten. Kabi besitzt die besten Wachstumsaussichten und das beste Renditeprofil von allen vier Unternehmensbereichen von Fresenius. Der Kauf der beiden Firmen soll voraussichtlich bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden. Die Übernahmen will Fresenius voraussichtlich aus freiem Cashflow und vorhandenen Mitteln finanzieren.

Kabi ist die Keimzelle des Unternehmens mit Arzneimitteln und Infusionen. Beide Zukäufe dürften einen wesentlichen Beitrag zum beschleunigten Wachstum der Fresenius-Gruppe in den kommenden Jahren leisten. Sie sollen zudem ab 2023 einen positiven Beitrag auf den Bar-Gewinn je Aktie des Konzerns bringen.

Trend bleibt negativ

Die Fresenius-Aktie holte zuletzt einen Großteil der vorherigen Verluste wieder auf. Dennoch bleibt die technische Ausgangslage kritisch: Zahlreiche Barrieren zwischen 35 bis 37,50 Euro sprechen derzeit gegen eine weitere Erholung. Zusammen mit der Serie fallender Hochpunkte und der abwärts weisenden 200-Tage-Linie wäre es schon ein Erfolg, wenn der Kurs die Nachkaufregion um 32/32,50 Euro behaupten kann. Darunter drohen deutlichere Abgaben.

