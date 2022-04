Aktiensplit bei Tesla: Startet die nächste Rally?

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren plant Tesla einen Aktiensplit. Dafür will sich der E-Autobauer auf der nächsten Jahreshauptversammlung die Zustimmung einholen. Zugleich meldete sich Konzern-Chef Elon Musk wieder öffentlichkeitswirksam zu Wort und kritisierte die deutsche Energiewende.

Die noch laufenden deutschen Kernkraftwerke sollten Musk zufolge nicht abgeschaltet werden und auch die abgeschalteten Kernkraftwerke sollten schnell wieder in Betrieb gehen. Sie könnten zügig wieder Energie herstellen. Kernkraftwerke abzuschalten sei verrückt, vor allem an einem Ort, an dem keine Naturkatastrophen passierten.

Seit mehreren Wochen kommt es in der chinesischen Millionenmetropole Schanghai immer wieder zu Corona-Infektionen. Tesla, der dort ein Werk betreibt, ließ Anfang des Monats bereits für zwei Tage die Produktion ruhen. Nun stehen die Bänder erneut still. Tesla ist der weltweit größte Elektroautobauer. Auf fast eine Million Fahrzeuge belief sich der Absatz 2021. Davon stammten etwa 470.000 aus dem Werk in Schanghai. Ein Drittel davon wiederum wurden exportiert.

Auf die Meldung, erneut einen Aktiensplit durchzuführen, reagierten Anleger zuletzt sehr positiv. Mitte August 2020 hatte der Konzern schon mal einen Split angekündigt. Innerhalb von sechs Wochen stieg der Kurs damals um rund 50 Prozent.

Tesla-Aktie nimmt Rekordzone ins Visier

Ähnlich wie andere US-Technologiewerte verzeichnete auch die Aktie von Tesla zuletzt kräftige Gewinne. Mit Kursen über der Marke von 1000 Dollar rückt allmählich wieder das Hoch um 1200 Dollar in Reichweite. Ob die Kraft für einen direkten Ausbruch darüber hinaus allerdings noch reichen wird, ist eher fraglich. Zuletzt ist der Kurs sehr schnell gestiegen, eine Konsolidierung wird wahrscheinlicher. Haltezonen verlaufen bei 950 und 900 Dollar.

