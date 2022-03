Deutsche Post mit Aktienrückkauf und höherer Dividende

Die Deutsche Post will ihre Aktionäre am Rekordergebnis 2021 teilhaben lassen und die Dividende deutlich anheben. Außerdem plant der Bonner Konzern einen weiteren Aktienrückkauf. Bei der Prognose für das laufende Jahr zeigt sich der Konzern allerdings vorsichtig.

Erwartet wird nach einem Gewinnsprung für 2022 nur noch ein stagnierendes operatives Ergebnis (Ebit) von acht Mrd. Euro – mit einer möglichen Abweichung von fünf Prozent nach oben oder nach unten. Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine seien in der Prognose nicht eingepreist. Sie seien derzeit schwer abzuschätzen.

Mittelfristig will der Konzern seinen Gewinn weiter steigern: Das Ebit soll auf rund 8,5 Mrd. Euro im Jahr 2024 zulegen. Die Dividende soll von 1,35 Euro je Aktie auf 1,80 Euro je Aktie steigen. Darüber hinaus verkündete die Post ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Mrd. Euro.

Der Paket-Boom in der Corona-Krise und der anziehende Welthandel hatten die Post 2021 zu Rekord-Ergebnissen getragen. Nie zuvor habe die Deutsche Post DHL Group weltweit so viele Frachtgüter, Expresssendungen und Pakete transportiert, hieß es vom Unternehmen.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) war im abgelaufenen Jahr auf acht Mrd. Euro gestiegen, nach 4,8 Mrd. Euro im Jahr davor. Der Umsatz des Logistikkonzerns legte im Gesamtjahr um 22,5 Prozent zu, den Großteil des Umsatzes fuhr die Post abseits des deutschen Heimatmarktes ein. Alle fünf Geschäftsbereiche haben zur besten Geschäftsentwicklung aller Zeiten beigetragen.

Deutsche Post-Aktie mit schwachem Jahresstart

Die Aktie der Deutschen Post ist einer der großen Corona-Gewinner gewesen, Ende August 2021 hatte sie bei 61,38 Euro noch ein Rekordhoch erreicht. In diesem Jahr konnte der Titel aber nicht überzeugen. Mit einem Minus von 20 Prozent gehört die Deutsche Post bisher zu den schwächeren DAX-Aktien 2022. Zuletzt hat sich der Wert jedoch etwas erholt, begleitet von einem steigenden MACD (Momentum). Ein erneuter Test des Widerstands etwas oberhalb von 47 Euro steht unmittelbar bevor.

