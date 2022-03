Apple holt Oscar

Der US-Technologiekonzern Apple erhielt für den Film „CODA“, in dem eine Tochter gehörloser Eltern für ihre Gesangsleidenschaft kämpft, diese prestigeträchtige Auszeichnung. In der Filmbranche gilt dies als Hinweis, dass sich die Streamingdienste inzwischen auch in Hollywood etabliert haben. Für Apple TV+ ist es ein Meilenstein.

Der Dienst war erst im November 2019 mit einigen eigenen Serien an den Start gegangen und konkurriert intensiv mit Streaming-Pionier Netflix, Amazon, Disney und AT&T’s HBO Max. Auch der Netflix-Western „The Power of Dog“, dessen Regisseurin Jane Campion ebenfalls einen Academy Award erhielt, war nominiert gewesen.

Kino-Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities sagt voraus, dass dieser Oscar weitere Talente zu Apple ziehen dürfte. Zuletzt war das Angebot deutlich ausgebaut und unter anderem das Drama um den Aufstieg und Fall des US-Bürovermittlers WeWork als Miniserie auf den Markt gebracht worden.

Die Oscar-Verleiher haben ihre Regeln 2020 in der Corona-Krise angepasst. Demnach muss ein Film nun nicht mehr sieben Tage in den Kinos gezeigt worden sein, um nominiert zu werden. Dies stellte einen Wendepunkt dar und machte das Filmdebüt von Streamingdiensten zu Hause möglich.

Apple-Aktie nähert sich Rekordhoch

Die Aktie von Apple hat seit Mitte März einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebildet und nähert sich dem Rekordhoch etwas oberhalb von 180 Dollar an. Unterstützt wird der Aufschwung von einem steigenden MACD (Momentum), die 200-Tagelinie ist bereits geknackt worden.

