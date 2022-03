Vonovia erwartet deutlichen Gaspreisanstieg

Der Immobilien-Riese Vonovia blickt der eigenen Einschätzung zufolge auf das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte zurück. Doch steigende Energiepreise drücken auf die Stimmung, die Aktie stabilisiert sich.

Nach der Übernahme des kleineren Rivalen Deutsche Wohnen sehen sich die Bochumer weiter auf Wachstumskurs. Auch im laufenden Jahr sollen zentrale Kennzahlen um mehr als 20 Prozent steigen. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) – die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer – solle in einer Bandbreite von rund 2,0 bis 2,1 Mrd. Euro liegen. Auch mittelfristig soll er weiter steigen. Übernahmen stünden 2022 „nicht oben auf der Agenda“, hieß es. Die weitere Integration von Deutsche Wohnen soll Anfang 2023 abgeschlossen werden.

2021 konnte Vonovia auch wegen gestiegener Mieten seine Kennzahlen steigern. So legte der Group FFO von 1,3 auf 1,67 Mrd. Euro zu. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,66 Euro je Aktie erhalten. Dies entspreche einer Erhöhung von acht Cent, wenn die durch die Kapitalerhöhung deutlich gestiegene Anzahl der Aktien auch für die Dividende des Vorjahres berücksichtigt werde. Vonovia hatte die Deutsche Wohnen im vergangenen Jahr gekauft. Ende 2021 zählten inklusive des Zukaufs mehr als 565.000 Mietwohnungen zum Portfolio der Bochumer.

Der Konzern sieht wegen des Ukraine-Kriegs steigende Kosten für Heizung und warmes Wasser auf die Mieter zukommen. Die Folgen des Preissprungs würden sich im kommenden Jahr in den Nebenkosten-Abrechnungen für 2022 zeigen. Rund zwei Drittel der Vonovia-Wohnungen würden mit Gas beheizt. Für die Vermieter seien Heizkosten ein „Durchlaufposten“, doch für die Mieter sei dies anders. Der Heiz-Anteil an den Nebenkostenabrechnungen liege bei rund 30 Prozent. Diese Preissteigerungen dürften für viele Haushalte nicht ohne weitere staatliche Unterstützung tragbar sein, hieß es vom Konzern. Vonovia sei auch selbst bereit, Lösungen mit einzelnen Mietern zu finden, die die Kosten nicht stemmen könnten.

Vonovia hatte für Deutsche-Wohnen-Aktien rund 17 Mrd. Euro ausgegeben. Rund acht Mrd. Euro davon wurden durch eine Kapitalerhöhung refinanziert. Zudem verkauft Vonovia im Zuge der Übernahme auch Wohnungen, etwa in Berlin. Zudem hat sich Vonovia mit der Übernahme eines Aktienpakets von 20,5 Prozent den Zugriff auf den kriselnden Wettbewerber Adler Group gesichert. Über das weitere Vorgehen sei aber noch nicht entschieden, erklärte Vonovia.

Vonovia-Aktie mit Gegenbewegung

Die Aktie von Vonovia befindet sich seit August in einem Abwärtstrend, kann sich aber seit Februar stabilisieren. Im März startete der Titel eine Gegenbewegung, konnte aber die Abwärtstrendlinie seit August nicht durchbrechen. Der nächste Widerstand befindet sich bei rund 48 Euro und die nächste Unterstützung am Jahrestief bei 42,50 Euro. Sie wird aktuell getestet und sollte nicht mehr unterschritten werden, um die jüngste konstruktive Entwicklung zu untermauern.

