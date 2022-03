Deutsche Telekom schiebt Verkauf der Funkturmtochter an

Die Deutsche Telekom hat Insidern zufolge den milliardenschweren Verkaufsprozess für ihre Funkturm-Tochter auf den Weg gebracht. Unter den Interessenten sei Europas Branchenprimus Cellnex. Allerdings hätten auch Finanzinvestoren ein Auge auf das Geschäft geworfen.

In der Vergangenheit wurden auch American Tower und die Vodafone-Tochter Vantage Towers als potenzielle Käufer gehandelt. Goldman Sachs berate den Bonner AX-Konzern beim Verkauf des Funkturmgeschäfts. Es wird auf bis zu 18 Mrd. Euro geschätzt. Von Unternehmensseite aus hieß es, man prüfe aktuell verschiedene Optionen für das Funkturmgeschäft.

Das Funkturmgeschäft der Bonner umfasst aktuell 40.100 Standorte und erlöste im vergangenen Jahr 1,1 Mrd. Euro. In der Bundesrepublik ist die Deutsche Telekom mit Abstand größter Anbieter von Masten. Angesichts des Schuldenbergs von zuletzt mehr als 130 Mrd. Euro und notwendigen Ausgaben das 5G-Infrastruktur auszubauen und die Kapitalmehrheit an der US-Tochter T-Mobile US sicherzustellen, benötigt die Deutsche Telekom frisches Geld. Im vergangenen Jahr hatte Europas größter Telekomkonzern bereits sein Geschäft in den Niederlanden für fast vier Mrd. Euro an ein Konsortium mit den Finanzinvestoren Apax und Warburg Pincus verkauft.

In der Funkturmbranche ist viel Bewegung – auch weil der 5G-Netzaufbau und die zunehmende Digitalisierung in der Corona-Krise für eine hohe Nachfrage sorgen. Infrastrukturanbieter können einfacher als Mobilfunkkonzerne die Masten am Boden und auf Hausdächern an mehrere Nutzer gleichzeitig vermieten. Dies sorgt über Jahre hinweg für wiederkehrende Einnahmen und planbare Investitionen.

Deutsche Telekom-Aktie erholt sich

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit Mitte August in einem Abwärtstrend, auch die 200-Tagelinie (rot) wurde Ende Februar unterschritten. Nach Erreichen des Jahrestiefs bei 14,50 Euro erholt sich der Titel deutlich und auch der MACD (Momentum) dreht wieder nach oben. Aktuell wird der Widerstand bei 16,60 Euro angepeilt.

