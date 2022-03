Tui-Aktie mit Erholung

Der Ukraine-Krieg scheint sich bislang in Deutschland nicht auf die Nachfrage nach Urlaubsreisen auszuwirken. Davon profitiert Tui und auch die Aktie kann sich nach Erreichen eines Mehrjahres-Tiefs wieder erholen.

Der Reisekonzern Tui Deutschland sieht keine grundsätzliche Veränderung im Buchungsverhalten. Auch laut einer Umfrage ist die Urlaubsreiselust die Menschen in Deutschland groß nach zwei Jahren Corona mit teils massiven Reisebeschränkungen.

Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert zufolge deutet aktuell vieles darauf hin, dass der Reisveranstalter in diesem Jahr ein Sommergeschäft sehen wird, das an das Vor-Corona-Niveau herankommt oder es sogar erreichen wird. Die Buchungskurve zeige derzeit deutlich nach oben. Sie sähen einen sehr hohen Nachholbedarf.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Gefragt seien aktuell vor allem die Klassiker rund ums Mittelmeer. Sie verzeichneten Zuwächse sogar über dem Niveau vor der Corona-Krise 2019. Top-Favoriten seien Ziele wie Mallorca, die türkische Riviera und die griechischen Inseln. Aufgrund der guten Buchungseingänge auch für die Osterferien zieht Tui den Saisonstart für Griechenland vor und startet mit seiner Airline Tui fly bereits Anfang April nach Kreta, Rhodos und Kos. Insgesamt werden demnach 120 Zusatzflüge im April aufgelegt.

Nach Angaben der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) planten bei einer Umfrage zum Jahreswechsel, also vor Beginn des Ukraine-Krieges, 61 Prozent der Befragten in diesem Jahr sicher einer Urlaubsreise. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 49 Prozent. 28 Prozent haben schon ein festes Ziel.

Tui-Aktie dreht nach oben

Die Aktie von Tui ist seit Mitte Februar kräftig abgestürzt und hat Anfang März ein neues Mehrjahrestief bei rund 165 Pence erreicht. Der Aktienkurs hat sich vom Tief erholt und testet den Widerstand bei 230 Pence. Unterstützt wird der Aufschwung von einem wieder steigenden MACD (Momentum). Die nächsten Ziele auf der Oberseite sind die Aufwärtstrendlinie seit Dezember und die 200-Tagelinie (rot).

Am Erfolg von Tui lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

