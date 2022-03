Volkswagen mit neuer Lizenzvereinbarung

Volkswagen geht einen wichtigen Schritt um einen millionenschweren Patentstreit mit dem Computerhersteller Acer beizulegen. Die Wolfsburger schlossen dazu mit dem Patentpool Avanci eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung des Mobilfunkstandards 4G.

Damit sei eine betriebswirtschaftlich sinnvolle und pragmatische Lösung erreicht worden, erklärte Volkswagen. Die Entscheidung entlaste den Konzern hinsichtlich zahlreicher Gerichtsverfahren in einem noch nicht klar definierten regulatorischen Rahmen. Die Wolfsburger seien weiterhin überzeugt, dass Automobilhersteller und auch ihre Zulieferer das Recht auf eine Lizenzierung von Mobilfunkstandards haben müssten, um einen fairen Zugang zu dieser Technologie für vernetzte Fahrzeuge zu sichern, hieß es weiter.

Acer hatte Volkswagen vorgeworfen, zwar Lizenzgebühren für die älteren Mobilfunkstandards 2G und 3G zu zahlen, in den vergangenen zwei Jahren aber größtenteils Mobilfunkchips mit 4G-Technologie in seine Autos verbaut zu haben. Laut einem Medienbericht von Dezember summieren sich die Forderungen bei jährlich 9,3 Millionen verkauften Autos rückwirkend für zwei Jahre allein auf mehr als 100 Mio. Dollar aus.

Jetzt registrieren und die VW-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Patenpools wie Avanci bündeln Inhaber so genannter standardessentieller Patente und fungieren als Plattform für Lizenzvereinbarungen. Über sie können Nutzer der Patente Vereinbarungen schließen. Derzeit bietet Avanci solche Lizenzen nach Branchenangaben für Autozulieferer allerdings nicht an.

VW-Aktie mit starker Gegenbewegung

Nach den kräftigen Verlusten in den vergangenen Tagen aufgrund des Ukraine-Krieges hat die Aktie von VW allein gestern um rund 10 Prozent zugelegt. Der MACD (Momentum) ist zwar noch deutlich im Minus, sollte sich aber mit der gestrigen Bewegung erholen können. Der nächste Widerstand liegt bei knapp 160 Euro. Das Jahrestief bei 131 Euro ist die nächste Unterstützung.

Am Erfolg von VW lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.