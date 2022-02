Puma rechnet 2022 mit Wachstum – Aktionäre nicht überzeugt

Trotz Gegenwind rechnet der Herzogenauracher Sportartikelhersteller Puma nach einem Rekordjahr 2021 auch im laufenden Jahr mit Wachstum. Zwar beeinträchtige Covid-19 leider immer noch zu Beginn des Jahres 2022 die Lieferkette der Herzogenauracher, der Inflationsdruck wirke sich negativ auf ihre Kosten und operativen Margen aus und die geopolitische Lage bleibe sehr angespannt, aber Puma bleibe dennoch zuversichtlich.

So soll das währungsbereinigtes Umsatzplus 2022 mindestens zehn Prozent betragen, nach 32 Prozent im abgelaufenen Jahr. Der Betriebsgewinn solle sich auf 600 bis 700 Mio. Euro verbessern von 557 Mio. Euro im abgelaufenen Jahr.

Die Prognose stehe unter dem Vorbehalt, dass die Produktion in den wichtigsten Herkunftsländern in Asien aufrechterhalten werde und es zu keinen wesentlichen Geschäftsunterbrechungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise komme. Zudem dürfte der Inflationsdruck durch höhere Frachtraten und Rohstoffpreise steigen.

Die Dividende soll bei 72 Cent je Aktie liegen, im vergangenen Jahr betrug sie 16 Cent. 2021 schnellte der Umsatz währungsbereinigt um 32 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro in die Höhe, der Nettogewinn verbesserte sich auf 310 Mio. Euro von 79 Mio. Euro im Vorjahr. Das Unternehmen hatte 2021 mit Lockdowns in Fernost zu kämpfen. Artikel wie Turnschuhe oder Sportkleidung werden in Asien gefertigt. In Vietnam, dem größten Schuhhersteller der Welt, waren wegen Corona Fabriken monatelang geschlossen.

Puma-Aktie zieht es abwärts

Die Aktie von Puma hat im November den mittelfristigen Aufwärtstrend 2021 verlassen und einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet, der sich in diesem Jahr fortgesetzt hat. Mit einem Minus von 23 Prozent ist der Titel einer der schwächsten DAX-Aktien 2022. Das Jahrestief 2021 bei 78,60 Euro rückt immer näher, begleitet von einem sinkenden MACD (Momentum). Ein Test dieser Unterstützung erscheint daher möglich.

