Moderna auf Expansionspfad

Moderna stellte am Freitag seine Bemühungen zur Entwicklung von Impfstoffen gegen Herpes, Gürtelrose und Krebs vor. Das Unternehmen will um jeden Preis wachsen, allerdings sind Aktionäre skeptisch – die Aktie fällt.

Moderna setzt seine enormen Cash-Bestände ein, die es durch den Verkauf seines Impfstoffs Covid-19 erwirtschaftet hat, um seine Produktpipeline zu erweitern. Das Unternehmen hat keinen Zeitplan für die Entwicklung der drei Medikamente bekannt gegeben. Moderna-Chef Stéphane Bancel sagte jedoch, dass das Unternehmen bereits bewiesen habe, dass es schnell vorankommen könne, und dass es dies insbesondere mit dem Gürtelrose-Impfstoff beabsichtige.

Das Gürtelrose-Impfstoffprogramm hat seine Wurzeln in einer inzwischen beendeten Partnerschaft zwischen Moderna und Merck. Im Jahr 2020 veröffentlichten die beiden Unternehmen eine Arbeit, die zeigte, dass eine frühere Version des Impfstoffs bei nicht-menschlichen Primaten die gleiche Immunreaktion auslöste wie der Blockbuster Shingrix von GlaxoSmithKline. Die Gürtelrose-Impfung hat sich für Glaxo als ein riesiger Markt erwiesen. Moderna beabsichtigt für sein Produkt, eine Phase-1-Studie durchzuführen, um eine Dosierungsstufe zu ermitteln, um dann eine kombinierte Phase-2/3-Studie durchzuführen.

Der nächste Schritt von Moderna nach dem Covid-19-Impfstoff ist ein Impfstoff gegen Atemwegsviren, den das Unternehmen ausführlich diskutiert hat: ein vorgeschlagener Kombinationsimpfstoff, der gegen Covid-19, Grippe und später auch gegen das Respiratorische Synzytialvirus schützen würde. Darüber hinaus, so Bancel, konzentriere man sich auf so genannte latente Viren, Krankheiten wie HIV und Herpes, die ein Leben lang im Körper verbleiben und langfristige Gesundheitsprobleme verursachen können.

Das Unternehmen hatte bereits Programme für Impfstoffe gegen drei Viren dieser Kategorie angekündigt: Cytomegalovirus, Epstein-Barr und HIV. Alle diese Impfstoffe befinden sich in der klinischen Erprobung. Die Impfstoffe gegen Herpes und Gürtelrose ergänzen diese Liste.

Moderna-Aktie testet Jahrestief

Die Aktie von Moderna ist in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent gefallen und testet die Unterstützung am Jahrestief bei rund 137 Dollar. Der MACD (Momentum) kann sich leicht erholen, was für eine weitere Stabilisierung spricht. Auf der Oberseite wartet der nächste Widerstand bei rund 177 Dollar, die 200-Tagelinie (rot) liegt schon deutlich höher bei rund 275 Dollar. Moderna gibt heute seine jüngsten Unternehmensergebnisse bekannt.

