Konkurrenz belebt das Geschäft – Biontech-Aktie fällt weiter

Der Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech will nun doch nicht andere daran hindern, ihre Technologie des Covid-19-Impfstoffs zu nutzen. Der Aktienkurs bleibt schwach und notiert weiter in der Nähe des Jahrestiefs.

Entgegen ersten Aussagen will Biontech die Produktion seines Corona-Impfstoffs auf anderen Kontinenten vorantreiben. Um den Aufbau einer mRNA-Impfstoffproduktion in Afrika vorzutreiben, stellte das Unternehmen Pläne vor, wie es eigens entwickelte spezielle Container auf den Kontinent liefern möchte. In diesen soll die Produktion von Boten-RNA (mRNA), die grundlegende Technologie für die Impfstoffe von Biontech, möglich sein. Es sei die schnellstmögliche Lösung, um die Technologie des Unternehmens nach Afrika zu bringen.

Die wesentliche Herausforderung momentan sei, dass eine mRNA-Produktion mit den ganzen Qualitätskontrollen rund 50.000 Schritte beinhaltet. Bei einem Technologietransfer für den jetzigen Prozess müsse gewährleistet sein, dass diese 50.000 Schritte implementiert, kontrolliert und in der entsprechenden Reinraumklasse umgesetzt werden können, hieß es von Biontech.

Viele Länder und Nicht-Regierungsorganisationen hatten kritisiert, dass die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen wie Biontech und sein Partner Pfizer ihre Patente nicht freigeben. Sie fordern dies, um einen weltweit besseren Zugang zu den Vakzinen zu erreichen.

In Südafrika hatte kürzlich das Biotechunternehmen Afrigen Biologics bekannt gegeben, an einem Covid-Impfstoff auf Moderna-Basis zu arbeiten. Afrigen will dafür die öffentlich zugängliche Sequenz des mRNA-Vakzins von Moderna verwenden, um eine eigene Version des Impfstoffs zu entwickeln. Diese könnte noch dieses Jahr am Menschen getestet werden, Der Impfstoffkandidat wäre der erste, der ohne die Unterstützung und Genehmigung des Entwicklers hergestellt wird.

Biontech-Aktie wieder unter Druck

Der Aktie von Biontech fehlen seit Wochen stärkere Impulse. Der Titel bewegte sich zwischen rund 135 und rund 185 Dollar, allerdings stützte der MACD (Momentum) die Aktie zuletzt. Ein Test der Unterstützung bei 135 Dollar erscheint daher möglich.

