Siemens Energy mit Quartalsverlust – Aktie kann sich stabilisieren

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres einen Verlust eingefahren. Grund, die spanische Windenergietochter Siemens Gamesa kämpft mit Lieferengpässen und steigenden Rohstoffkosten und schrieb hohe Verluste. Dies drückte das angepasste Ebita von Siemens Energy im Quartal ins Minus auf einen Fehlbetrag von 57 Mio. Euro.

Siemens Energy hatte im Januar nach einer erneuten Gewinnwarnung von Gamesa bereits vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und seine Umsatz- und Renditeerwartungen für das Geschäftsjahr 2022 reduziert. Es bleibe aber dabei, dass der Konzern im Gesamtjahr sein Ergebnis deutlich verbessern werde.

Von Oktober bis Ende Dezember hat Siemens Energy einen Nettoverlust von 240 Mio. Euro eingefahren, nach einem Gewinn von 99 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Beim Geschäft mit Gas- und Dampfkraftwerken hat der Konzern jedoch deutlich zulegt. Doch der Konzern gehe weiterhin von beeinträchtigten globalen Lieferketten aus sowie Unsicherheiten durch die Corona-Krise. Es könnten Engpässe bei Materialien und Komponenten und/oder fehlende Frachtkapazitäten weiterhin die Geschäftsaktivitäten belasten.

Jetzt registrieren und die Siemens Energy-Aktie-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Gamesa, an der Siemens rund zwei Drittel der Anteile hält, wird weiter von der Mutter unterstützt, um den Turnaround im Onshore-Geschäft auch in einem schwierigen Marktumfeld zu erreichen. So schickt Siemens-Energy-Chef Christian Bruch seinen bisherigen Vorstandskollegen Jochen Eickholt nach Spanien. Der 60-Jährige soll Anfang März den Chefposten bei Gamesa von Andreas Nauen übernehmen.

Siemens Energy-Aktie mit neuem Tiefpunkt

Die Aktie von Siemens Energy ist nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen auf ein Rekordtief bei rund 18 Euro gefallen und hat das Tief aus dem Oktober 2021 noch unterschritten. Aktuell stabilisiert sich der Titel, auch der MACD (Momentum) zieht leicht an. Auf der Oberseite liegt der nächste Widerstand etwas oberhalb von 21 Euro.

Am Erfolg von Siemens Energy lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.