Roche profitiert kräftig von der Corona-Krise – Aktie zieht wieder an

Zahlreiche Analysten rechnen mit einem Abflauen von Corona, was nicht nur die Hersteller von Corona-Impfstoffen betreffen sollte, sondern die gesamte Pharmabranche. Die Aktienkurse vieler Unternehmen kommen unter Druck.

Der Pharmahersteller Roche geht von einem Abflauen von Corona im zweiten Quartal und einem Ende in diesem Jahr aus. Deshalb werde sein Wachstumstempo im laufenden Jahr nachlassen, so das Unternehmen. So dürfte 2022 der Umsatz mit Covid-19-Tests und Medikamenten gegen die Krankheit sowie die Konkurrenz durch günstigere Nachahmermedikamente die Einnahmen um rund 4,5 Mrd. Franken (4,3 Mrd. Euro) schmälern. Momentan sei die Nachfrage nach Covid-19-Tests noch sehr hoch.

Insgesamt rechnet der Konzern mit einem stabilen Umsatz im laufenden Jahr oder einem Anstieg im niedrig einstelligen Prozentbereich. Die Verkäufe von Corona-Tests und –Arzneien dürften um rund zwei Mrd. auf etwa fünf Mrd. Franken sinken. Der Verkaufsrückgang durch günstigere Nachahmerprodukte wird auf rund 2,5 Mrd. Franken geschätzt. Ohne diese Effekte würde das Umsatzwachstum des Konzerns im hohen einstelligen Prozentbereich liegen.

Jetzt registrieren und die Roche-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Für den um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Genussschein und Inhaberaktie peilt Roche ein Wachstum um einen niedrigen bis mittleren Prozentbetrag an – auch wegen einer Gewinnverdichtung durch die von Novartis zurückgekauften und dann vernichteten Aktien. Ohne diesen Effekt dürfte der Gewinnanstieg in etwa dem Umsatzwachstum entsprechen. Den Aktionären wird eine weiter steigende Dividende in Aussicht. Für 2021 sollen sie 9,30 Franken je Titel betragen, 0,20 Franken mehr als zuletzt.

Im vergangenen Jahr steigerte Roche den Konzernumsatz währungsbereinigt um neun Prozent auf 62,8 Mrd. Franken. Vor allem neuere Medikamente wie das Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus oder Hemlibra gegen die Bluterkrankheit zogen kräftig an und konnten die 4,5 Mrd. Franken Umsatzeinbußen bei wichtigen Krebsarzneien wegen der Konkurrenz durch Nachahmer-Präparate mehr als ausgleichen.

Roche-Aktie im Abwärtstrend

Die Aktie von Roche hat in diesem Jahr einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Mit einem Gap (s. Ellipse) nach unten wurde auch die 200-Tagelinie (rot) nach unten durchbrochen. Der MACD (Momentum) drehte ebenfalls nach unten, steigt aber nun wieder leicht an. Der Test der Unterstützung bei 342 Franken war erfolgreich, die Aktie erholt sich. Nun wurde die Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen, auch die 200-Tagelinie (rot) wurde geknackt – der nächste Widerstand etwas oberhalb von 360 Franken ist nah.

Am Erfolg von Roche lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.