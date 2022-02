Ford blickt optimistisch auf Geschäftsjahr – Aktie dennoch unter Druck

Nach einem kräftigen Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr zeigt sich der US-Autobauer Ford optimistisch für 2022. Für das laufende Jahr stellte der Konzern beim bereinigten operativen Ergebnis eine Spanne von 11,5 bis 12,5 Mrd. Dollar in Aussicht, ein Anstieg um 15 bis 25 Prozent.

2021 hatte der Autobauer das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen vervierfacht auf zehn Mrd. Dollar. Unter dem Strich war der Anstieg sogar noch größer, da der Konzern durch den Börsengang des Elektroautobauers Rivian von einem milliardenschweren Buchgewinn seiner Beteiligung profitierte. 2020 hatte Ford wegen des laufenden Umbaus und weiterer Belastungen noch einen Verlust von 1,3 Mrd. 2020 ausgewiesen.

Mit 36 Mrd. Dollar an Barmitteln und einer Liquidität von 52 Mrd. Dollar geht der Konzern finanziell gut gerüstet ins laufende Jahr. Seine Produktionskapazitäten für Batteriefahrzeuge will Ford bis 2023 auf 600.000 Einheiten verdoppeln. Trotz der positiven Zahlen honorierte die Wall Street dies nicht. Das Schlussquartal 2021 war wegen Lieferengpässen schlechter als von Analysten erwartet ausgefallen. Zudem prognostizierte Ford für 2022 eine langsamere Erholung der Produktion als der Lokalrivale GM.

Die amerikanischen Autobauer weiten angesichts zunehmender Konkurrenz in der E-Mobilität ihre Investitionen derzeit massiv aus. General Motors hatte vor wenigen Tagen angekündigt, mehr als die bis 2025 angekündigten 35 Mrd. Dollar auszugeben, um die Einführung neuer E-Autos zu beschleunigen. Ford hatte im vergangenen Jahr bereits im Rahmen seines Plans „Ford+“ Ausgaben von mehr als 30 Mrd. Dollar bis 2030 für Elektroautos und die Entwicklung von Batterien angekündigt.

Ford-Aktie hat deutlich nachgelassen

Die Aktie von Ford hat Anfang Januar erst ein neues Mehrjahreshoch oberhalb von 25 Euro erreicht, hat aber seitdem deutlich eingebüßt. Nach den jüngsten Quartalszahlen ist der Titel sogar mit einem Gap nach unten gesunken und bildet an der Unterkante nun einen Widerstand bei knapp 18,50 Dollar, der aktuell getestet wird. Das Februar-Tief bei 17 Dollar stellt die nächste Unterstützung dar, etwas darunter bei 16,20 Dollar verläuft die 200-Tagelinie (rot). Bei 15 Dollar verläuft aktuell die langfristige Aufwärtstrendlinie. Der fallende MACD (Momentum) signalisiert den Abwärtsdruck, so dass ein Test der Unterstützung bei 17 Dollar möglich erscheint.

