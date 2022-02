Biontech will expandieren – Eltern skeptisch

Für immer mehr Altersgruppen beantragen Pfizer und Biontech die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff. Eltern sind allerdings bei den Kleinsten besorgt, doch der Konzern hofft auf ein weiteres Milliardengeschäft.

Nur 3 von 10 Eltern von Kindern unter 5 Jahren geben an, dass sie ihr Kind sofort impfen lassen werden, sobald ein COVID-19-Impfstoff für ihre Altersgruppe zugelassen ist. Dies geht aus neuen Umfrageergebnissen hervor, die diesen Monat von KFF, einer Denkfabrik für das Gesundheitswesen, veröffentlicht wurden.

Die Bereitschaft der Eltern, ihre älteren Kinder impfen zu lassen, ist größer: Nur 33 % der Eltern von 5- bis 11-Jährigen geben an, dass ihr Kind mindestens eine COVID-19-Impfung erhalten hat, das sind allerdings mehr als 16 % im November, während 61 % der Eltern von 12- bis 17-Jährigen angaben, dass ihr Kind mindestens eine Impfung erhalten hat, im Vergleich zu knapp 50 % im November.

Diese Woche beantragten Pfizer und Biontech bei den Bundesbehörden die Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer für Kinder ab 6 Monaten. Die ersten Impfungen könnten bis Ende Februar erfolgen. Der Impfstoff von Pfizer ist derzeit für 5- bis 11-Jährige erhältlich, und zwar in einer Dosierung, die ein Drittel dessen beträgt, was Menschen ab 12 Jahren erhalten.

Dennoch geben viele Eltern an, dass sie über die Sicherheit der Coronavirus-Impfstoffe besorgt sind. Biontech erwartet auch für 2022 Umsatz aus Corona-Vakzim von bis zu 17 Mrd. Euro. Der Marktanteil des Impfstoffes liegt heute schätzungsweise bei 74 Prozent in den USA belaufen und bei 80 Prozent in Europa.

Biontech-Aktie scheitert am Widerstand

Die Aktie von Biontech ist seit Anfang August kräftig um mehr als 60 Prozent gefallen, allerdings dreht der MACD (Momentum) nach oben. Allerdings ist der Titel am Widerstand bei rund 180 Dollar gescheitert und fällt zurück. Das Gap der Vorwoche konnte somit auch nicht überwunden werden. Im Gegenteil: ein neues Gap (s. jüngste Ellipse) ist entstanden, so dass ein Test des 10-Monatstiefs bei 92 Dollar möglich erscheint.

Am Erfolg von Biontech lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

