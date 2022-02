Konsumgüterriese Henkel baut Konzern um

Henkel plant den Konzern umzubauen und das Kosmetik- und Waschmittelgeschäft in einer Sparte zusammenzulegen. Dadurch soll das Wachstums- und Margenprofil der Konsumgütergeschäfte nachhaltig gestärkt werden. Der Düsseldorfer Konzern gab auch neue mittel- bis langfristige Ziele aus.

Für das organische Umsatzwachstum strebt er nun drei bis vier Prozent an – satt wie bisher zwei bis vier Prozent. Die bereinigte Ebit-Marge solle rund 16 Prozent betragen. Darüber hinaus visiert Henkel ein Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie (EPS) im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Zudem kündigte Knobel einen Aktien-Rückkauf mit einem Volumen von bis zu einer Mrd. Euro an.

Erste Maßnahmen im Beauty Care-Portfolio würden bereits im Laufe des Jahres 2022 umgesetzt. Die Kosten des Umbaus sollen zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden. Im vergangenen Jahr erzielte der Hersteller von Pritt, Persil und Schwarzkopf wegen florierender Geschäfte in seinem Klebstoff-Bereich einen Umsatz von gut 20 Mrd. Euro.

Die bereinigte Umsatzrendite lag bei rund 13,4 Prozent. Henkel hatte 2021 bereits die Ziele für diese Kennzahl abgesenkt und zuletzt 13,5 Prozent angekündigt. Der Kosmetikbereich erzielte ein organisches Wachstum von rund 1,4 Prozent.

Er lag damit deutlich hinter Klebstoffen und Waschmitteln. Analysten hatten immer wieder kritisiert, das Kosmetikgeschäft bei Henkel sei im Vergleich zu Konkurrenten wie L’Oreal zu klein und weniger profitabel. Für 2022 erwartet Henkel ein organisches Umsatzwachstum für den Konzern in der Bandbreite von zwei bis vier Prozent.

Henkel-Aktie ist unter Druck geraten

Die Aktie von Henkel hatte einen starken Jahresstart, war aber nach der Veröffentlichung des jüngsten Zahlenwerks unter Druck geraten. Mit einem Gap (s. Ellipse) nach unten fiel der Titel auf das Jahrestief 2021. Diese Unterstützung hat gehalten und der Titel hat sich leicht erholt. Nun rückt der Widerstand am Gap bei rund 73 Euro wieder in den Blick der Anleger, allerdings ist der MACD (Momentum) noch abwärts gerichtet.

