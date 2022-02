Ryanair und Easyjet positiv gestimmt

Die Airlines Ryanair und Easyjet gehen trotz bislang niedriger Zahlen bei den Ticketverkäufen von einem guten Sommer-Geschäft aus und wollen ihre Kapazitäten ausbauen. Um die Nachfrage anzukurbeln, plant Ryanair im laufenden Quartal die Preise deutlich zu senken.

Bislang kauften die Kunden ihre Tickets nach wie vor sehr kurzfristig. Sie seien wegen der Omikron-Welle weiter zurückhaltend bei Ticketbuchungen. Für den Sommer plant Ryanair jedoch mehr Flüge als vor der Corona-Krise: Die angebotene Sommer-Kapazität liege derzeit 14 Prozent höher als im Sommer 2019.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember 2021 zählte Ryanair rund 31,1 Millionen Reisende und damit fast viermal so viele wie zu Beginn des ersten Corona-Winters ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg noch stärker auf knapp 1,5 Mrd. Euro. Unter dem Strich verbuchte die Gesellschaft einen Verlust von 96 Mio. Euro, rund 70 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März geht es weiterhin von einem Verlust zwischen 250 und 450 Mio. Euro, nachdem bis kurz vor Weihnachten noch von 100 bis 200 Mio. Minus ausgegangen war.

Ryanairs britischer Wettbewerber Easyjet rechnet in diesem Sommer ebenfalls mit hohen Buchungszahlen, nachdem die britische Regierung die Corona-Regeln für die Einreise nach England aufgehoben hat. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die Corona-Krise auch die Passagier- und Frachtstatistik im deutschen Luftverkehr im vergangenen Jahr stark beeinflusst hat.

So stiegen die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen im Vergleich zum Vorjahr zwar um 27,3 Prozent auf 73,6 Millionen Menschen. Das war aber immer noch nur ein knappes Drittel (32,4 Prozent) des Volumens aus dem Rekordjahr 2019. Damals wurde mit 227 Millionen Passagieren noch ein Rekordhoch verzeichnet.

Ryanair-Aktie tendiert nach oben

Die Aktie von Ryanair lief in den vergangenen Monaten überwiegend seitwärts zwischen rund 95 und 127 Euro. Aktuell orientiert sich der Titel wieder Richtung Obergrenze, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde überschritten.

