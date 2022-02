Novavax-Impfstoff schon verkauft – Aktie stabilisiert sich

Obgleich in Israel der amerikanische Impfstoff Novavax gegen Corona noch nicht zugelassen ist, will Israel fünf Millionen Dosen ordern. Die Aktie setzt nach einem deutlichen Rücksetzer zu einem neuen Aufschwung an.

Der proteinbasierte Impfstoff von Novavax soll in den kommenden Monaten in Israel eintreffen, sofern die behördliche Genehmigung vorliege. Finanzielle Details der Vereinbarung, die die Option auf weitere fünf Millionen Dosen beinhalte, wurden nicht kommuniziert.

Der amerikanische Impfstoff Novavax ist in der EU bereits zugelassen und soll ab 21. Februar 2022 in Deutschland verfügbar sein. Die ersten Chargen sind zunächst vor allem für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich reserviert.

Der neue Impfstoff soll zu rund 90 Prozent wirken. Wie gut das Vakzin gegen die Omnikron-Variante wirkt, ist noch unklar. Noch liegen zu wenig Daten vor. Angesichts der Omikron-Variante teilte der US-Pharmakonzern Novavax schon vor Weihnachten mit, „dass sowohl eine Auffrischungsdosis als auch ein Omikron-spezifischer Impfstoff von Nutzen sein könnten.“

Der Novavax-Impfstoff enthält im Labor hergestellte Spike-Proteine des Coronavirus. Nach der Impfung von Nuvaxovid soll das Immunsystem Antikörper gegen das Protein-Antigen bilden und soll so eine Covid-19-Erkrankung abwehren. Das Virus-Protein wird im Labor gezüchtet, in Insektenkulturen hergestellt. Es enthält keine abgetöteten Virusbestandteile, die direkt aus dem Coronavirus gewonnen werden. Deswegen zählt der Novavax-Impfstoff nicht zu den sogenannten Totimpfstoffen, wie beispielsweise der Covid-Impfstoff Valneva.

Novavax-Aktie beruhigt sich nach Absturz

Die Aktie von Novavax befindet sich seit Ende Dezember in einem steilen Abwärtstrend und ist auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2020 gefallen. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde unterschritten. Der MACD (Momentum) dreht wie der Aktienkurs leicht nach oben und signalisiert eine Stabilisierung. Der nächste Widerstand liegt bei rund 113 Dollar.

