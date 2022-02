Glencore macht auf Batterierecycler

Der weltweite Hunger auf Elektroautos kann nur durch einen enormen Rohstoffaufwand befriedigt werden. Knappheiten sind vorprogrammiert. Glencore hat deshalb das Thema Batterierecycling für sich entdeckt.

Die Elektromobilität ist weltweit auf dem Vormarsch. Doch um den bisherigen Fahrzeug-Altbestand in Form von Verbrennern komplett abzulösen, ist noch ein gutes Stück weg zu gehen. Als ein Problem könnten sich dabei knappe Rohstoffe erweisen. Glencore wittert im Batterierecycling deshalb gute Geschäfte.

Der Schweizer Konzern will eigenen Angaben zufolge ins Batterierecycling einsteigen. Dies solle im Rahmen einer Partnerschaft mit dem marokkanischen Unternehmen Managem geschehen. Ziel sei es teures Kobalt, aber auch Nickel oder Lithium aus der so genannten „schwarzen Nässe“ der Batterien zu extrahieren.

Jetzt registrieren und die Glencore-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Wie der Rohstoff-Riese Glencore weiter mitteilte, soll dazu eine hydrometallurgische Raffinerie von Managem in der Nähe von Marrakesch genutzt werden. Zunächst sei aber eine Machbarkeitsstudie geplant, mit deren Hilfe herausgefunden werden soll, ob die Rückgewinnung der Metalle und Stoffe rentabel sei.

Glencore-Aktie am Jahreshoch, aber …

Die Aktie von Glencore befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und marschiert bereits wieder Richtung Jahreshoch bei rund 425 Pence. Die 200-Tagelinie (rot) ist aufwärts gerichtet, allerdings schwächst sich der MACD (Momentum) ab. Ein Test der Aufwärtstrendlinie bei rund 380 Pence erscheint daher möglich. Diese Linie sollte aber halten, um das positive Chartbild zu erhalten.

Am Erfolg von Glencore lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.