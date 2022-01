Sony sucht Partner für E-Auto-Projekt

Apple forscht, Google entwickelt und nun will auch Sony im Elektroauto-Bereich kräftig mitmischen. Der japanische Unterhaltungselektronik-Riese sucht dafür einen potenten Partner. Im Mittelpunkt des Projekts soll Sonys Kernkompetenz stehen.

Microsoft will Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar schlucken. Ein Tiefschlag für den Playstation-Bauer Sony. Der japanische Konzern setzt nun erst einmal auf das Thema Elektroauto und sucht für dieses Projekt einen Technologiepartner.

Wie Sony mitteilte, soll so aus einer simplen Transportmaschine ein Unterhaltungsraum werden: „Wir sehen das Risiko, Elektroautos zu ignorieren, als größer an als die Herausforderung, die sie darstellen“, erklärte Senior General Manager Izumi Kawanishi. Er leitet den neuen Geschäftsbereich Sony Mobility. Er verglich diesen Wandel in der Autobranche mit dem Technologiesprung vom Telefon zum Smartphone in der Informationstechnologie.

Jetzt registrieren und die Sony-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die klassischen Autobauer sehen sich einer immer stärkeren Konkurrenz aus dem Technologiesektor gegenüber. Mit Apple oder der Google-Mutter Alphabet entwickeln schlagkräftige Tech-Riesen autonom fahrende Autos. Partnerschaften zwischen traditionellen Autokonzernen und Technologieunternehmen sind mittlerweile die Regel.

Sony-Aktie auf dem Rückzug

Die Aktie von Sony kann sich trotz dieser Aussichten nicht positiv entwickeln und fällt in diesem Jahr deutlich zurück. Der Titel verliert vom Januarhoch rund 30 Prozent und hat auch die 200-Tagelinie (rot) durchbrochen. Auch der MACD (Momentum) liegt inzwischen im negativen Bereich und fällt. Die nächste Unterstützung befindet sich knapp unterhalb von 100 Dollar.

Am Erfolg von Sony lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.