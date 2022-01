Evergrande wieder in Bedrängnis – Aktie stabil

Die Finanzprobleme der chinesischen Immobilienentwickler sind nach wie vor nicht gelöst. Mit Zahlungsaufschüben versuchen die Unternehmen ihre Schulden in den Griff zu bekommen, ohne die Gesamtwirtschaft zu schädigen.

So verhandelte die mit über 300 Mrd. Dollar verschuldete China Evergrande mit heimischen Investoren über eine Stundung für Zinsen einer 157 Mio. Dollar schweren Anleihe. Ausfälle gab es bislang nur bei Anleihen für ausländische Anleger, die Zinsen für lokale Anleihen hat Evergrande bislang immer gezahlt. Die kleineren Konkurrenten Shimao und Yuzhou baten ihre Investoren ebenfalls um eine Verlängerung von Zahlungsfristen.

Der in Shanghai ansässige Immobilienkonzern Shimao verhandelt mit den Gläubigern zweier Anleihen im Gesamtvolumen von 184 Mio. Dollar über einen Zahlungsaufschub bis Ende 2022. Der Rivale Yuzhou will für zwei Bonds über insgesamt 582 Mio. Dollar ebenfalls eine Fristverlängerung bis zum Jahresende durchsetzen. Andere versuchen sich durch den Verkauf von Aktien Luft zu verschaffen: Sunac China Holdings nahm dadurch umgerechnet gut eine halbe Mrd. Dollar ein, um Zinsen und Kredite zurückzahlen zu können.

Jetzt registrieren und die Evergrande-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Analysten der Investmentbank Nomura schätzen, dass sich die Liquiditätskrise weiter verschärft, da die Unternehmen im ersten und zweiten Quartal Zinsen oder Rückzahlungen von jeweils rund 210 Mrd. Yuan leisten müssen. Im vierten Quartal beliefen sich die Fälligkeiten auf 191 Mrd. Yuan.

Die Weltbank warnte in ihrem Wirtschaftsprognosebericht diese Woche davor, dass ein schwerer und anhaltender Abschwung im chinesischen Immobiliensektor sich erheblich auf die gesamte Wirtschaft auswirken könnte. Die Schulden der Baukonzerne bei heimischen und ausländischen Investoren beliefen sich auf insgesamt fast 30 Prozent der Wirtschaftsleistung Chinas.

Grund für die Probleme des chinesischen Immobiliensektors sind jahrelange regulatorische Einschränkungen im Kreditgeschäft, die zu massiven Liquiditätsengpässen führten. Viele können derzeit fällige Zinsen für Anleihen nicht bedienen. Ratingagenturen stuften deshalb ihre Bonitätsnoten für die Unternehmen zurück. Die Aktien der Firmen sind im freien Fall.

Evergrande-Aktie mit leichter Erholung

Evergrande-Titel verloren in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 90 Prozent auf aktuell rund 1,62 Dollar. Eine nachhaltige Erholung ist ausgeblieben, doch der Titel stabilisiert sich auf dem aktuellen Niveau. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand bei 3 HKD überschritten wird.

Am Erfolg von Evergrande lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.