Impfstoffkandidat von Valneva soll gegen Corona wirken – Aktie bleibt unter Druck

Im April könnte möglicherweise der Ganzvirusimpfstoff des französisch-österreichischen Biotechunternehmens Valneva gegen Corona auf den Markt kommen. Der Impfstoff VLA2001 soll Firmenstudien zufolge nicht nur gegen das ursprüngliche Virus und die Delta-Variante, sondern auch gegen die Omikron-Variante wirken.

Dies zeigten die Ergebnisse einer ersten Laborstudie. Demnach würden Serumantikörper, die nach drei Dosen gebildet wurden, die Omikron-Variante neutralisieren. Alle 30 Proben (100 Prozent) wiesen neutralisierende Antikörper gegen das Urvirus und die Delta-Variante auf, und 26 Proben (87 Prozent) wiesen neutralisierende Antikörper gegen die Omicron-Variante auf.

Sie seien sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen, die das Potential für einen breiten Schutz ihres inaktivierten, adjuvantierten Ganzvirusimpfstoffs und seine Fähigkeit, derzeit zirkulierende Varianten zu bekämpfen, bestätigten, hieß es von Unternehmensseite.

Diese Ergebnisse ergänzen frühere Erkenntnisse aus der Phase-3-Studie, in der sich gezeigt habe, dass zwei Dosen von VLA2001, die als Erstimpfung verabreicht wurden, überdurchschnittliche neutralisierende Antikörperspiegel und eine breite T-Zell-Antwort hervorrufen.

VLA2001 ist derzeit der einzige inaktivierte, adjuvantierte Ganzvirus-Impfstoffkandidat, der in Europa in klinischen Studien gegen Covid-19 getestet wird. Er ist für die aktive Immunisierung von Risikopopulationen vorgesehen, um die Ansteckung und symptomatische Infektion mit Covid-19 während der laufenden Pandemie zu verhindern, und möglicherweise später für Routineimpfungen, auch gegen neue Varianten.

VLA2001 eigne sich auch für die Auffrischungsimpfung, da sich wiederholte Auffrischungsimpfungen bei inaktivierten Ganzvirusimpfstoffen als wirksam erwiesen hätten. Der Konzern rechnet weiterhin mit einer Zulassung seines Vakzins durch die Gesundheitsbehörde EMA im ersten Quartal. Erste Auslieferungen könnten dann voraussichtlich im April beginnen.

Valneva-Aktie unter Druck

Die Aktie von Valneva ist in diesem Jahr deutlich um knapp 50 Prozent gefallen. Zuletzt wurde es auch sehr volatil (s. Ellipse), der MACD (Momentum) fällt ebenfalls weiter zurück. Ein Test der Unterstützungslinie bei knapp 12 Euro erscheint daher möglich. Erst ab 22,50 Euro, wenn die Abwärtstrendlinie durchbrochen wird, bessert sich die charttechnische Situation nachhaltig.

