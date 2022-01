BMW fährt mit Rekord aus der Corona-Krise

Der Premiumautobauer BMW hakt die Corona-Krise ab: Im abgelaufenen Jahr klettern die Absätze des Autokonzerns deutlich, getragen vor allem von der Kernmarke. Wichtigster Markt bleibt zwar China, für das Wachstum zeichnet aber ein anderer Markt verantwortlich.

Chip-Mangel, Lieferkettenprobleme, Corona-Krise: Trotz all dieser belastenden Faktoren hat der deutsche Autobauer BMW im abgelaufenen Jahr seinen Absatz gesteigert. Überraschend hoch fiel das Plus dabei in den USA aus. Auf seinem Heimatmarkt schwächelte das Dax-Unternehmen dagegen.

Wie BMW mitteilte, lag der gesamte Konzernautoabsatz 2021 bei rund 2,5 Millionen Fahrzeugen. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 stellte das einen Zuwachs von 8,4 Prozent dar. Die Kernmarke BMW wies demnach sogar einen Rekord auf: Der Absatz war um 9,1 Prozent auf 2,2 Millionen Einheiten gestiegen.

Besonders starke Zuwächse erzielte der Konzern, zu dem die Marken BMW, Mini, Rolls-Royce sowie eine Motorradsparte gehören, dabei in den USA: Das Plus lag dort bei knapp einem Fünftel. In China zog der Absatz um 8,9 Prozent an. Das Reich der Mitte blieb aber wichtigster Markt: fast 850.000 Fahrzeuge wurden dort verkauft. In Deutschland ging der Absatz des Konzerns dagegen um 6,8 Prozent zurück.

BMW-Aktie mit starkem Start

Die Aktie von BMW ist mit einem bisherigen Plus von rund 12 Prozent ins neue Börsenjahr gestartet. Damit ist der Titel hinter Henkel die zweitbeste Aktie im DAX 2022. Das Jahreshoch 2021 bei rund 96 Euro wurde übersprungen und auch der MACD (Momentum) zieht deutlich an. Aktuell notiert die BMW-Aktie bei rund 100 Euro, was gleichzeitig ein Mehrjahreshoch ist.

