E.ON arbeitet an seiner „Vorreiterrolle“ – Aktie am Mehrjahreshoch

Weniger Kohlendioxid verbrauchen und Möglichkeiten zu dessen Speicherung finden: Daran arbeitet der Energiekonzern E.ON – und will in diesem Bereich möglichst noch in diesem Jahrzehnt eine europäische Schlüsselrolle einnehmen. Eine frische Beteiligung in Norwegen soll dabei helfen.

Sauberer Energie gehört die Zukunft und geht es nach dem deutschen E.ON-Konzern ist diese Zukunft nicht mehr fern: Das Dax-Unternehmen hat zudem große Ziele, spricht von einer Schlüsselposition und steigt deshalb bei einem norwegischen Start-up ein.

Wie E.ON mitteilte, wird man sich im Rahmen einer Privatplatzierung einen Anteil von 25 Prozent an Horisont Energi übernehmen. Bis Ende Januar solle die Platzierung abgeschlossen sein. Horisont Energi wurde erst 2019 gegründet.

Weiteren Angaben zufolge wurde mit den Norwegern auch eine strategische Kooperationsvereinbarung getroffen. Dabei geht es um die Entwicklung eines europaweiten Dienstleistungsangebots für „die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von Kohlendioxid (CCS) sowie der Aufbau von Wertschöpfungsketten und die Produktion von sauberem Wasserstoff und Ammoniak“.

„Die Zusammenarbeit mit Horisont Energi wird uns in die Lage versetzen, eine Vorreiterrolle im Bereich des industriellen Kohlenstoffkreislaufs einzunehmen, der in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung der europäischen Industrie und der Kommunen spielen wird“, sagte Konzernvorstand Patrick Lammers.

E.ON-Aktie testet Mehrjahreshoch

Die Aktie von E.ON befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und ist seit 12 Monaten einer der Top-Performer im DAX: Mit einem Plus von 36 Prozent zählt der Titel zu den 5 besten DAX-Aktien in diesem Zeitraum. Aktuell testet die E.ON-Aktie das Mehrjahreshoch etwas oberhalb von 12 Euro, allerdings ist der MACD (Momentum) gefallen. Ein Test der nahen Unterstützung bei rund 11,60 Euro erscheint daher möglich.

