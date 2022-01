Sony prüft Einstieg in Elektroautoproduktion

Der japanische Technikkonzern Sony prüft, ob er ins Geschäft mit der E-Mobilität einsteigt. Nach ersten Versuchen mit einem eigenen Elektroauto gehe im Frühjahr ein Tochterunternehmen an den Start, um den Markteintritt zu eruieren, erklärte Sony-Chef Kenichiro Yoshida im Vorfeld der US-Technikmesse CES.

Vor zwei Jahren hatten die Japaner auf der CES ein automatisiertes Konzeptfahrzeug vorgestellt. Es wurde unter anderem mit den deutschen Zulieferern Bosch und Continental entwickelt. Seit Ende 2020 wird der VISION-S 01 auf öffentlichen Straßen in Europa getestet.

Nun präsentierte Sony das SUV VISION-S 02. Mit Expertise in Sensorik, 5G und Unterhaltungstechnologien sei Sony gut positioniert, Mobilität als Raum für Unterhaltung neu zu definieren.

Der Konzern springt damit spät auf die Welle des Umschwungs zu E-Autos auf. Die Technologieriesen Google und Apple begannen schon vor Jahren mit der Arbeit an autonom fahrenden Autos, mit denen sie den traditionellen Autobauern Konkurrenz machen könnten.

Sony-Aktie büßt Gewinne wieder ein

An der Börse gaben die Pläne Sony zunächst Auftrieb, doch mit dem allgemeinen Abwärtstrend gab auch Sony wieder nach und testet nun das Jahreshoch 2021 als Unterstützung. Gestützt wird der Kurs von einem steigenden MACD (Momentum), die nächste Unterstützung liegt am Dezembertief bei knapp 118 Dollar.

