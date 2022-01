Delivery Hero gibt auf

2019 verkauft Delivery Hero sein Deutschlandgeschäft an den Konkurrenten Just Eat Takeaway. Im Sommer kündigt der Essenslieferant seine Rückkehr auf den Heimatmarkt an. Nun ist damit schon wieder Schluss.

Delivery Hero ist ein international tätiger Essenslieferant – mit Hauptsitz in Deutschland. Nach dem Verkauf seines Deutschlandgeschäfts wollte das Unternehmen nun wieder groß durchstarten hierzulande. Doch daraus wird nichts: Die Pläne sind beerdigt.

Wie Delivery Hero mitteilte, zieht man einen Schlussstrich unter seine deutsche Expansion. Das Foodpanda-Geschäft in sechs deutschen Metropolen werde dicht gemacht. Unter den betroffenen Großstädten sind etwa Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München. Nur Berlin werde als „Innovationszentrum“ bestehen bleiben.

Delivery Hero war erst im Sommer auf den deutschen Markt zurückgekehrt. Allerdings ist dieser hart umkämpft. Der Dax-Konzern teilte weiter mit, sich auch aus Japan zurückziehen zu wollen: Das dortige Geschäft stehe zum Verkauf.

Delivery Hero-Aktie mit leichter Erholung

Seit Mitte November fällt die Aktie von Delivery Hero, konnte sich aber in den vergangenen Tagen etwas erholen. Im vergangenen Jahr war der Titel mit einem Minus von mehr als 20 Prozent hinter Siemens Energy der zweitschwächste Wert im DAX. Die 200-Tagelinie (rot) ist ebenfalls abwärts gerichtet. Der MACD (Momentum) dreht leicht nach oben. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst, wenn der Widerstand bei knapp 102 Euro überwunden wird.

