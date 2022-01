AT&T und Verizon wollen 5G-Dienste ausbauen

Die beiden US-Mobilfunker AT&T und Verizon wollen am Zeitplan für die Einführung neuer 5G-Dienste festhalten, obwohl es wegen der Flugsicherheit Bedenken gibt. Einschränkungen bei der vorgesehenen Nutzung des C-Bands im genannten Frequenzbereich wäre ein unverantwortlicher Verzicht im harten internationalen Wettbewerb der Telekomfirmen, erklärten die Unternehmen ihre Haltung. Sie räumten jedoch ein, für weitere sechs Monate auf 5G rund um Flughäfen zu verzichten. Bisher ist geplant, das C-Band ab 5. Januar einzusetzen.

Am Freitag hatten US-Verkehrsminister Pete Buttigieg und der Leiter der US-Luftsicherheitsbehörde FAA, Steve Dickson, AT&T und Verizon um eine zweiwöchige Verschiebung gebeten. Hintergrund ist die Sorge, es könne wegen möglicher Interferenzen von 5G mit empfindlicher Flugzeugelektronik wie Funkhöhenmessern zu Störungen bei Flügen kommen.

Die FAA kündigte an, die jüngsten Vorschläge der Mobilfunker zum Minimieren möglicher Interferenzen zu prüfen. Diese wollen sich an Frankreich orientieren, wo das 5G-Spektrum genutzt wird, das weiter von den für Funkhöhenmesser genutzten Frequenzbändern entfernt ist.

Der Airline-Verband Airlines for America hat die US-Telekommunikationsbehörde (FCC) aufgefordert, den Einsatz des C-Bandes rund um Flughäfen zu stoppen. Ansonsten könnten Tausende Flüge täglich gestört werden. Die Gruppe hat angekündigt, vor Gericht zu ziehen, sollte die FCC nicht aktiv werden.

AT&T-Aktie deutlich erholt

Die Aktie von AT&T befindet sich seit rund 12 Monaten in einem Abwärtstrend und erreichte Mitte Dezember das Jahrestief. Seitdem geht es aber aufwärts, ein Test der Abwärtstrendlinie bei rund 26 Dollar steht unmittelbar bevor. Der MACD (Momentum) steigt ebenfalls an und stützt den Aufschwung.

