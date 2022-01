Continental zuversichtlich für 2022

Der Autozulieferer Continental rechnet damit, seine zuletzt prognostizierten Ziele für das vierte Quartal zu erreichen. Conti-Chef Nikolai sieht Chancen, bei der bereinigten operativen Marge am oberen Ende der Prognose zu liegen. Zuletzt hatte der Autozulieferer eine Spanne von 5,2 bis 5,6 Prozent genannt.

Beim Umsatz rechnet der Autozulieferer damit, innerhalb der prognostizierten Umsatzspanne von 32,5 bis 33,5 Mrd. Euro für 2021 zu landen. Die Erwartungen, dass im vierten Quartal wieder mehr Fahrzeuge produziert würden, erfüllten sich offenbar. Davon sei Conti bei seiner Umsatzprognose ausgegangen. Contis Autosparte werde wachsen, darauf deuteten die Auftragseingänge im Jahr 2021 hin.

In den ersten neun Monaten hätte der Konzern in der Autosparte Aufträge im Wert von 13 Mrd. Euro erhalten. Damit liege er 15 Prozent über dem Umsatz, den Conti in dem Zeitraum dort erzielt habe. Das zeige, dass das Unternehmen wachsen werde. Potenzial gebe es in Asien. Bei Conti stammten derzeit etwa 24 Prozent des Umsatzes aus ganz Asien. Der Autozulieferer könne und wolle dort weiter überproportional wachsen.

Gegenwind gab es allerdings wegen gestiegener Preise vor allem für Natur- und Synthesekautschuk. Daraus würden nach Unternehmensangaben allein 2021 Mehrkosten von 550 Mio. Euro erwartet. Für das zweite Halbjahr 2022 erwartet der Konzern eine Entspannung in der Chipkrise.

Aus heutiger Sicht würden im zweiten Halbjahr 2022 erweiterte Kapazitäten in der Halbleiterproduktion, die Beschaffung aus alternativen Quellen und der Umbau einzelner Produkte Entlastung bringen. Wie sehr sich die Lage dadurch verbessere, hänge von der automobilen Nachfrage und der Entwicklung in anderen Industrien ab.

Continental-Aktie erholt sich

Die Aktie von Continental steckt seit dem Sommer in einem deutlichen Abwärtstrend konnte sich aber zuletzt erholen, liegt aber auf Jahressicht mit minus 14 Prozent zweistellig im Verlust. Die Aktie hat außerdem eine positive Divergenz ausgebildet, d.h., der Aktienkurs ist Ende Dezember weiter gefallen (auf ein Jahrestief von rund 87,50 Euro), während der MACD (Momentum) weiter gestiegen ist. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein positives Signal. Der Abstand zur Abwärtstrendlinie beträgt allerdings noch rund 10 Prozent.

