Pfizer konsolidiert am Rekordhoch

Die US-Zulassungsstelle FDA hat gestern die antivirale Pille Covid-19 von Pfizer zugelassen und damit eine Alternative zur Corona-Impfung eingeführt, während die Omikron-Welle sich in den USA ausbreitet.

Das neue Corona-Medikament von Pfizer mit dem Namen Paxlovid verringerte in einer unternehmenseigenen Studie mit ungeimpften risikobehafteten Erwachsenen das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod um 89 Prozent, wenn es innerhalb von drei Tagen nach Beginn der Symptome eingenommen wurde.

Die FDA teilte mit, dass die Pille für die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Covid-19 bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren zugelassen ist, bei denen ein hohes Risiko für das Fortschreiten zu schwerem Covid-19 besteht. Das Medikament ist nicht für bei Menschen, die im Krankenhaus sind, und die Behandlung muss innerhalb von fünf Tagen nach Beginn der Symptome begonnen werden.

Eine zweite Studie mit Paxlovid, an der Erwachsene mit Standardrisiko und einige ungeimpfte Erwachsene teilnahmen, ergab einen Rückgang der Krankenhausaufenthalte um 70 Prozent. Die FDA hat das Medikament bei Standard-Risikopatienten nicht zugelassen. In beiden Studien gab es keine Todesfälle in der Gruppe, die das Pfizer-Antivirus erhielt.

Die Zulassung von Pfizer erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Omikron-Variante sich ausbreitet. Die derzeit verwendeten Impfstoffe bieten weniger Schutz gegen Omikron als gegen frühere Stämme des Virus, allerdings beruhigte US-Präsident Biden die Bevölkerung. Die Situation sei nicht vergleichbar mit derjenigen im März 2020.

Pfizer-Aktie macht Pause

Die Aktie von Pfizer konsolidierte nach Erreichen eines neuen Rekordhochs bei knapp 62 Dollar. Die Unterstützung knapp oberhalb von 55 Dollar war aber nicht gefährdet, doch die Aktie konsolidiert auf hohem Niveau. Allerdings dreht der MACD (Momentum) leicht abwärts und signalisiert eine Pause, die positive Dynamik nimmt allmählich ab.

