Apple vor neuem Rekordhoch

Der Streit zwischen Apple und Epic Games geht in eine neue Runde: Der iPhone-Hersteller, der erst im September vor einem US-Gericht gescheitert war, hat nun einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Vorerst.

Apple sieht sich umfangreichen Kartellvorwürfen des Spieleentwicklers Epic Games ausgesetzt. So klagt der „Fortnite“-Anbieter etwa auf Zulassung von Zahlungssystemen Dritte in iOS-Apps des iPhone-Herstellers. Eine Bundesrichtung gibt Epic Recht.

Nun wiederum kann Apple einen juristischen Sieg für sich verbuchen. Laut Apple hat ein US-Berufungsgericht eine Entscheidung in der Kartellrechtsklage von Epic Games vorerst auf Eis gelegt. Das Berufungsgericht setzte demnach die Vollstreckung einer einstweiligen Verfügung aus. Diese hätte Apple gezwungen, externe Zahlungsoptionen in seinem App Store zuzulassen.

„Apple hat zumindest nachgewiesen, dass seine Berufung ernsthafte Fragen zur Begründetheit der Entscheidung des Bezirksgerichts aufwirft“, hieß es dazu. Die Aussetzung hebe die frühere Gerichtsentscheidung nicht auf, sondern setzt die Vollstreckung aus, bis das Berufungsgericht den Fall vollständig verhandeln kann. Apple ist das erste Unternehmen der Welt, das einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar erreichen könnte. Aktuell steht der Wert bei 2,94 Billionen Dollar – nach einer bisherigen Jahresperformance von rund 33 Prozent.

Apple-Aktie mit starker Jahresperformance

Apple ist das erste Unternehmen der Welt, das einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar erreicht hat. Aktuell steht der Wert bei 2,98 Billionen Dollar – nach einer bisherigen Jahresperformance von rund 36 Prozent. Das Rekordhoch etwas oberhalb von 180 Dollar steht kurz davor, getestet zu werden, auch der MACD (Momentum) dreht wieder leicht nach oben. Ein neues Rekordhoch erscheint daher sogar noch in diesem Jahr möglich.

