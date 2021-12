Biontech mit Impferfolg – Aktie erholt sich wieder

Nach Israel und den USA hat auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Trotz dieser Aussichten sinkt der Aktienkurs deutlich.

Kinder sollen von dem Biontech/Pfizer-Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwar zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Ein zweiter Impfstoff für Kinder könnte bald folgen. Die EMA-Experten prüfen zurzeit einen Antrag des US-Herstellers Moderna.

In Deutschland stehen ab dem 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder bereit. Weitere Lieferungen seien in den ersten Monaten des neuen Jahres zu erwarten. Kinder erkranken höchst selten an Covid-19. Doch auch sie könnten schwer krank werden, so sagen die EMA-Experten. Die Vorteile der Impfung seien daher höher zu bewerten als mögliche Risiken.

Die Entscheidung der EMA heißt aber nicht, dass nun auch die Impfung von Kindern empfohlen wird. Das müssten nationale Regierungen beziehungsweise Gesundheitsbehörden entscheiden, betont die EMA. In Deutschland wird zunächst ein Gutachten der Ständigen Impfkommission (Stiko) erwartet.

Zahlen aus den aktuellen Studien reichten aber nicht aus, um seltene Nebenwirkungen auszuschließen. Man müsse die Ergebnisse früherer Studien und Anwendungsdaten einbeziehen, so der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens. Er äußerte Verständnis für skeptische Eltern

Biontech-Aktie dreht wieder nach oben

Die Aktie von Biontech befindet sich seit Ende November in einem Abwärtstrend. Doch in den vergangenen Tagen konnte sich der Titel erholen, der langfristige, übergeordnete Aufwärtstrend ist ohnehin intakt. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder leicht nach oben, die 200-Tagelinie (rot) ist aufwärts gerichtet. Die charttechnische Lage bessert sich aber erst wieder nachhaltig, wenn der Widerstand bei 375 Dollar geknackt wird.

