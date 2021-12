HelloFresh sieht rot

Der Berliner Kochboxen-Versender HelloFresh wird im kommenden Jahr nicht mehr so rasant wachsen wie bisher. Während er im laufenden Jahre ein Umsatzplus zwischen 57 und 62 Prozent anpeilt, dürften es 2022 nur noch zwischen 20 und 26 Prozent betragen.

Allerdings hatte der Anbieter von Lebensmitteln in sogenannten Kochboxen, die im Abo-Modell mit Rezepten und abgemessenen Zutaten direkt an die Haustür geliefert werden, auch für dieses Jahr anfänglich nur einen maximalen Zuwachs von 25 Prozent in Aussicht gestellt.

Für das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) sollen im kommenden Jahr zwischen 500 und 580 Mio. Euro avisiert werden. Von Januar bis September 2021 hat der Dax-Konzern ein bereinigtes Ebitda von 397 Mio. Euro erzielt. Seit Beginn der Corona-Krise profitiert der zehn Jahre alte Kochboxen-Versender von Hygienebeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice.

Um möglichst viel von dem Schwung mitzunehmen und die Kundschaft zu erweitern, baut das Unternehmen mit inzwischen fast sieben Millionen Kunden sein Angebot kontinuierlich aus und expandiert. Das Tempo wollen die Berliner auch 2022 beibehalten und kündigen „erhebliche“ Investitionen an – unter anderem in Produkte, Technologie und auch neue Länder und Marken. Aktuell ist HelloFresh in 16 Ländern aktiv.

HelloFresh-Aktie testet Unterstützung

Die Aktie von HelloFresh bewegt sich seit Monaten in einem breiten Seitwärtstrend zwischen rund 70 und knapp 100 Euro. Aktuell ist der Titel dabei, die Aufwärtstrendlinie knapp über 70 Euro zu testen. Der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet und stützt dadurch den Abwärtsdruck der vergangenen Tage. Die nächste Unterstützung verläuft bei rund 60 Euro.

Am Erfolg von HelloFresh lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

