Samsung strukturiert um – Aktie testet Abwärtstrend

Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics strukturiert sein Geschäft um und legt die Handy-Sparte mit der deutlich kleineren Unterhaltungselektroniksparte zusammen. Dadurch kann sich der Konzern, stärker auf das boomende Chipgeschäft konzentrieren.

Die Veränderungen tragen den Schriftzug des im August auf Bewährung freigekommenen Samsung-Erben Jay Y. Lee. Er will den weltgrößten Speicherchiphersteller und Smartphone-Anbieter zentraler ausrichten. Die Neuaufstellung könnte dabei helfen, Smartphones besser mit anderen Geräten über eine Plattform zu vernetzen und dadurch Kunden zu binden.

Ein drängenderes Problem dürften jedoch die Engpässe bei Chipkomponenten, steigende Rohstoffpreise und logistische Herausforderungen sowie die Konkurrenz durch Apple und chinesische Wettbewerber wie Xiaomi sein. Samsung Electronics hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 mehr als 150 Mrd. Dollar zu investieren, um TSMC als weltgrößten Chip-Auftragsfertiger abzulösen.

Im Zuge der größten Neuausrichtung des Konzerns seit 2017 wurde auch die Spitze verändert und zwei neue Co-Chefs ernannt: Der bisherige Chef des Display-Geschäfts, Hang Jong Hee, wird die verschmolzene Handy- und Unterhaltungselektroniksparte leiten sowie das Fernsehergeschäft. Neben ihm wird der Chef von Samsung Electro-Mechanics, Kyung Kye Hyun, Co-Vorstandschef und verantwortet zugleich die Chip-Sparte, die den Großteil des Umsatzes von Samsung ausmacht.

Samsung-Aktie testet Abwärtstrend

Die Aktie von Samsung hat in diesem Jahr einen veritablen Abwärtstrend ausgebildet. Seit etwa Oktober arbeitet der Titel an einer Bodenbildung, auch der MACD (Momentum) hat zulegen können. Aktuell testet die Aktie die Abwärtstrendlinie bei knapp 1.700 Dollar. Knapp darüber verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Diese beiden Barrieren gilt es zu überwinden, damit sich das Chartbild aufhellt.

