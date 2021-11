Biontech mit weiterer Zulassung?

Biontech ist durch seinen Covid-19-Impfstoff bekannt geworden. Das Mainzer Biotechnologieunternehmen forschte zuvor aber bereits an mRNA-basierten Vakzinen gegen Krebs. Nun scheint ein erster Erfolg in Reichweite.

Der von Biontech auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie entwickelte Covid-19-Impfstoff ist weltweit ein Erfolg. Nun könnte dem deutschen Biotechnologieunternehmen bereits der nächste Blockbuster winken: Es geht um ein Hautkrebs-Vakzin.

Wie Biontech mitteilte, winkt dem Immuntherapie-Kandidaten BNT111 in den USA eine beschleunigte Zulassungsprüfung: So habe die US-Arzneimittelbehörde den so genannten Fast-Track-Status erteilt, hieß es. Dieses Verfahren solle die Entwicklung neuer Vakzine und Medikamente zur Behandlung oder Vorbeugung schwerwiegender Erkrankungen erleichtern, die das Potenzial haben, einen bislang ungedeckten medizinischen Bedarf abzudecken.

Laut Biontech befindet sich die Substanz derzeit in einer Phase-II-Studie. Dabei wird sie bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom eingesetzt. BNT111 basiert wie Biontechs Corona-Impfstoff auf der mRNA-Technologie.

Biontech-Aktie mit Schwung

Die Aktie von Biontech hat den Abwärtstrend sei August verlassen und ist nach oben ausgebrochen. Auch der MACD (Momentum) steigt und stützt den Aufschwung. Der Widerstand bei rund 375 Dollar ist erreicht worden, doch daran scheiterte der Titel. Die nächste Unterstützung liegt am Ausbruchsniveau bei 320 Dollar und an der 200-Tagelinie (rot) bei 230 Dollar.

