Novavax bald mit Zulassung? – Aktie erholt sich

In der Europäischen Union könnte es wahrscheinlich bald einen fünften Impfstoff gegen Covid-19 geben. Der US-Pharmakonzern Novavax hat für sein Vakzin eine Marktzulassung in der EU beantragt – die Aktie steigt.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will in einigen Wochen über den ersten proteinbasierten Impfstoff gegen Covid-19 entscheiden. Die EMA kündigte an, den Zulassungsantrag beschleunigt prüfen zu wollen, „wenn die vorgelegten Daten ausreichend belastbar und vollständig sind, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität des Impfstoffs zu belegen.“ Sollte die EMA eine bedingte Marktzulassung empfehlen, muss die EU-Kommission noch zustimmen. Das gilt als Formsache.

Das Novavax-Produkt ist ein sogenannter Totimpfstoff. Das Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Das körpereigene Abwehrsystem reagiert auf die Eiweiß-„Schnipsel“ und baut so einen Immunschutz gegen Covid-19-Erkrankungen auf. Allerdings hat das Unternehmen in seiner Historie noch keinen einzigen Impfstoff auf den Markt bringen können – die Unsicherheit bleibt.

Auch viele Grippe-Impfstoffe funktionieren nach diesem Prinzip – mit dem Unterschied, dass bei ihnen Eiweiß-„Schnipsel“ von Influenzaviren die Immunreaktion hervorrufen. Wie alle Impfstoffe soll der Impfstoff von Novavax das Immunsystem auf eine mögliche Infektion vorbereiten. Die bisher zugelassenen Impfstoffe basieren auf der mRNA-Technologie- wie die Präparate von Biontech und Moderna – oder sind Vektor-Impfstoff wie die von Astrazeneca und Johnson & Johnson.

Novavax-Aktie erholt sich

Die Aktie von Novavax tendierte in den vergangenen Monaten seitwärts, die Unterstützung bei rund 120 Dollar wurde aber zuletzt bestätigt. Seitdem geht es aufwärts und auch der MACD (Momentum) kann zulegen. Der nächste Widerstand an der 200-Tagelinie (rot) bei rund 200 Dollar wurde bereits getestet, aber nicht überwunden. Eine Frage der Zeit?

