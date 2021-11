Finanzinvestor plant Einstieg bei Telecom-Italia – Aktie mit Kurssprung

Die amerikanische Fondsgesellschaft KKR möchte beim ehemaligen Staatsmonopolist Telecom-Italia einsteigen. Er bietet für 100 Prozent des Kapitals rund 10,8 Mrd. Euro in bar beziehungsweise je Anteilschein 50,5 Cent. Das Angebot entspricht einer Prämie von 44 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Zudem müsste ein neuer Eigentümer auch Schulden von 29 Mrd. Euro mit übernehmen.

Es handele sich um eine „unverbindliche“ Offerte, da zuerst für vier Wochen eine eingehende Unternehmensprüfung („due diligence“) erfolgen solle. Das Angebot sei auch an die Bedingung geknüpft, dass die Aktionäre von mindestens 51 Prozent des Kapitals sowie die mit Sondervollmachten ausgestattete Regierung zustimmen. KKR habe seine Interessenbekundung als „freundlich“ bezeichnet, heißt es. Die Fondsgesellschaft hoffe, dass Management und Verwaltungsrat zustimmten.

Doch Großaktionär Vivendi hält das Gebot von KKR offenbar nicht für ausreichend. Vivendi hatte für seinen rund 24-prozentigen Anteil im Schnitt 1,07 Euro je Aktie gezahlt. Möglicherweise könnte von Vivendi ein Gegenangebot kommen. Vor gut zwanzig Jahren war die Aktie rund 6 Euro wert. Das Unternehmen gilt mit seinen rund 52.000 Mitarbeitern heute als sechstgrößter Telekomanbieter Europas.

Einer Übernahme von Telecom Italia durch den amerikanischen Finanzinvestor müsste auch der italienische Staat zustimmen. Die Regierung ließ zunächst offen, wie sie zu KKRs Vorhaben steht. Man beobachte die Entwicklung, hieß es. Ziel der Regierung sei, sicherzustellen, dass jedwede Übernahme mit dem Ziel eines Breitbandausbaus vereinbar sei.

Die Geschäfte von Telecom Italia laufen seit längerem nicht rund. Der Umsatz ist in den vergangenen fünf Jahren um ein Fünftel zurück gegangen. Dafür ist auch der scharfe Wettbewerb mit Rivalen wie Iliad, Vodafone, Wind Tre und Fastweb verantwortlich. Unter TIM-Chef Luigi Gubitosi hatte es zuletzt zwei Gewinnwarnungen binnen drei Monaten gegeben, Vivendi will den Manager austauschen.

Telecom Italia-Aktie springt an

Die Aktie der Telecom Italia ist nach der Meldung mit einem Gap nach oben angesprungen. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde überschritten, auch der Widerstand bei 0,4720 Euro konnte übersprungen werden. Damit hat der Titel ein neues Jahreshoch bei rund 0,50 Euro erklommen.

