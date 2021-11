Die Deutsche Telekom AG hebt erneut Prognose an

Die Deutsche Telekom ist wegen guter Geschäfte diesseits und jenseits des Atlantiks noch zuversichtlicher für das Gesamtjahr und hat zum dritten Mal ihre Prognose angehoben. Sie rechnet nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen von rund 38 Mrd. Euro nach zuletzt mindestens 37,2 Mrd. Euro gerechnet.

Dies entspräche einem Plus auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr von drei Mrd. Euro und sind eine Mrd. Euro mehr als zum Jahresstart noch in Aussicht gestellt wurden. Mit der Prognoseanhebung folgt die Deutsche Telekom der US-Tochter T-Mobile US, die erst kürzlich ihre Erwartungen erhöht hatte. Zugute kommt T-Mobile US unter anderem die schneller als erwartete Zusammenführung des Geschäfts mit dem im vergangenen Jahr übernommenen kleineren Konkurrenten Sprint.

Vor allem auf dem Heimatmarkt Deutschland lief es gut. Dort stieg das bereinigte Betriebsergebnis – auch wegen zahlreicher Neukunden – um 3,9 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro. Der Konzernumsatz legte bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte um 2,1 Prozent auf 26,9 Mrd. Euro zu, lag jedoch unter den Erwartungen der Analysten.

Für das laufende Geschäftsjahr soll die Dividende um vier Cent auf 64 Cent je Aktie steigen. Davon profitiert der Bund, der mit 30,5 Prozent weiterhin größter Einzelaktionär ist, aber auch der japanische Technologieinvestor Softbank, der inzwischen mit 4,5 Prozent zum zweitgrößten privaten Aktionär bei den Bonnern aufgestiegen ist. Ein entsprechender Deal vom September bringt die Deutsche Telekom näher an die langfristig angestrebte Mehrheit bei T-Mobile US heran.

Deutsche Telekom-Aktie mit Ausbruch

Die Aktie der Deutschen Telekom ist mit einem Plus von 12 Prozent in diesem Jahr einer der schwächeren Aktien im DAX. Vor wenigen Tagen hat der Titel aber seinen seit August bestehenden Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Auch der MACD (Momentum) zieht an und stützt den Aufschwung. Allerdings sollte das Hoch bei 17,18 Euro wieder zügig überschritten werden, um die positive Dynamik beizubehalten.

