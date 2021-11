Siemens strafft sich – Aktie am Rekordhoch

Siemens ist schnell dabei, seine Töchter auszugliedern, wenn sie nicht mehr in das Kerngeschäft des Konzerns gehören oder ein eigenständiges Auftreten mehr Erfolg verspricht. Abspaltungen sind daher bei Siemens häufiger zu beobachten. Aktuell gibt es mit Infineon, Siemens Energy und Siemens Healthineers sogar 3 ehemalige Siemenssparten im DAX. Bald könnte eine neue Abspaltung erfolgen.

Siemens Geschäft mit großen Motoren soll eigenständiger und rechtlich auf eigene Füße gestellt werden. Ob damit für die Sparte Drives Applications (LDA) ein Verkauf oder eine Partnerschaft vorbereitet wird, wollte der Konzern nicht kommentieren. Mit unternehmerischen Freiheiten könne LDA sich noch besser auf seine Märkte und Kunden fokussieren kann, hieß es jedoch. Hauptprodukt sind große Motoren für den Bergbau, die Chemie-, Öl- und Gasindustrie.

LDA sei in vielen Bereichen Weltmarktführer und habe sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, hieß es von Konzernseite. Die Sparte gehöre zur Gruppe der „portfolio companies“, die eigenständig besser unterwegs seien.

Eine Entscheidung über die weitere Entwicklung werde erst kommendes Jahr entschieden werde. Insgesamt sind bei LDA am Hauptsitz in Nürnberg, sowie und in Berlin rund 2200 Mitarbeiter beschäftigt. Außerdem weitere 4800 in Tschechien, den USA und China weitere 4800. Die Aktie von Siemens hat sich in diesem Jahr sehr positiv entwickelt und ist um knapp 19 Prozent gestiegen. Damit liegt der Titel knapp 10 Prozent unter seinem Höchstkurs, der Mitte September aufgestellt worden ist.

Siemens-Aktie konsolidiert

Die Aktie von Siemens hat in diesem Jahr eine Performance von knapp 27 Prozent erzielt und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Das Rekordhoch etwas oberhalb von 152 Euro wurde erst vor wenigen Tagen erreicht. Auch der MACD (Momentum) zeigt aufwärts und signalisiert eine kurzfristige Konsolidierung. Ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch erscheint daher möglich.

