Uniper legt wegen Gasgeschäft zu – Aktie beflügelt

Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper profitiert von höheren Gaspreisen und hat seinen operativen Gewinn gesteigert. Auch die Aktie erreicht neue Höhen.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist bei Uniper in den ersten neun Monaten um über 50 Prozent auf 614 Mio. Euro gestiegen. Die Gaspreise sind unter anderem wegen der Konjunkturerholung nach dem Höhepunkt der Corona-Krise explodiert. Die Tochter des finnischen Versorgers Fortum habe auch von den Wiederinbetriebnahmen des russischen Kohlekraftwerks Beresowskaja 3 und der Gas-Kraftwerksblöcke Irsching 4 und 5 in Süddeutschland profitiert.

Uniper bekräftigte die im Oktober angehobenen Prognosen. Demnach erwartet der Energiekonzern ein bereinigtes Ebit für das Geschäftsjahr 2021 von 1,05 Mrd. bis 1,3 Mrd.Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll zwischen 850 Mio und 1,05 Mtd. Euro liegen. Zur Dividende äußerte sich Uniper nicht. Der finnische Mutterkonzern Fortum hält nach letzten Meldungen inzwischen 76 Prozent der Aktien. Ende dieses Jahres läuft die Zusage Fortums aus, Uniper nicht einem Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zu unterwerfen.

Uniper ist der größte Kunde des russischen Gasriesen Gazprom. Er betont immer wieder, dass dieser seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Lieferant sei. Zudem ist Uniper ein Finanzpartner der umstrittenen Ostsee-Gaspieline Nord Stream 2, die Gasprom gehört. Die Leitung ist noch nicht kommerziell in Betrieb. Eine Zertifizierung durch die Bundesnetzagentur steht noch aus.

Uniper-Aktie mit starker Performance

Die Uniper-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 30 Prozent gestiegen und hat erst vor wenigen Tagen ein neues Rekordhoch etwas oberhalb von 39 Euro markiert. Allerdings schwächelt derzeit der MACD (Momentum), der leicht abnimmt und eine Konsolidierung ankündigt. Dabei sind die 2 Marken entscheidend: Der Widerstand am Rekordhoch und die Unterstützung etwas oberhalb von 37 Euro. Ein Ausbruch aus dieser Range würde die Fortsetzung der Kursbewegung begünstigen.

