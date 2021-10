Tesla strotzt vor Rekorden

Der E-Automobil-Pionier Tesla hat trotz des weltweiten Chipmangels den dritten Rekordgewinn in Folge erzielt. Mit 1,6 Mrd. Dollar verdiente der US-Konzern im dritten Quartal fast fünfmal mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz wuchs auf 13,8 Mrd. Dollar und lag damit 57 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Tesla hatte Anfang des Monats einen Auslieferungsrekord bekanntgegeben. Dabei verzeichnete der US-Konzern ein Plus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Für Tesla war es das sechste Quartal mit Zuwachs.

Der E-Auto-Hersteller hatte vor kurzem seine Mitarbeiter zur Höchstleistung aufgefordert. Die Angestellten sollten sich anstrengen, um Produktionsprobleme Anfang des dritten Quartals aufzufangen.

Jetzt registrieren und die Tesla-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Unterdessen hofft der Konzern auf die letzte Genehmigung seiner neuen Fabrik in Brandenburg bis Ende des Jahres. Doch Brandenburg wiederholt nun die Anhörung von Kritikern der im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin. Die neue Online-Konsultation von mehr als 800 Einwänden werde vom 2. bis zum 22. November erfolgen. Der E-Auto-Konzern des Unternehmers Elon Musk wollte schon im Juli mit der Produktion in Brandenburg beginnen, doch Verzögerungen im Genehmigungsverfahren änderten den Zeitplan.

Tesla-Aktie mit Rekordhoch

Die Aktie von Tesla ist nach oben mit einem Gap (s. Ellipse) ausgebrochen und hat bei knapp 1.100 Dollar ein neues Rekordhoch erzielt. Auch der MACD (Momentum) zeigt aufwärts und stützt den Ausbruch. Allerdings steht die Ausbruchslinie bei 1.000 Dollar vor einem erneuten Test (von oben). Dieser Test dürfte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.

Am Erfolg von Tesla lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.