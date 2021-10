Amazon geht gegen Produktpiraterie vor – Aktie bricht aus

Der Verkauf von Produktfälschungen durch Händler über die Amazon-Plattform ist seit Jahren ein großes Problem, auch wenn weniger als 0,01 Prozent der über Amazon verkauften Güter Fälschungen sein sollen.

Der weltgrößte Online-Händler hat deshalb eine breitere Kooperation zwischen Behörden und Unternehmen angeregt, um dagegen vorzugehen. Nötig seien unter anderem bessere Grenzkontrollen sowie ein härteres Vorgehen gegen Produktfälscher in der Einzelhandelsbranche, betonte der weltgrößte Online-Händler

Für die bisherige Zusammenarbeit nannte Amazon als Beispiel den Austausch mit der US-Grenzschutzbehörde. So hätten nach Hinweisen des Handelskonzerns acht Sattelschlepperladungen mit gefälschten Kühlergrills mit Logos bekannter Automarken im Herbst vergangenen Jahres beschlagnahmt werden können. Amazon habe nach Informationen der amerikanischen Grenzbehörde einen Anbieter gefälschter Ohrhörer-Hüllen von seiner Plattform verbannen und verklagen können. Insgesamt gebe Amazon jedes Quartal eine Liste entdeckter Produktfälscher an Behörden weiter.

Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge über 700 Mio. Dollar in die Bekämpfung von Produktpiraterie investiert und 2020 insgesamt mehr als 10.000 Mitarbeiter damit beschäftigt, diese auf Amazon zu unterbinden. Der Konzern richtete eine Gruppe aus rund 20 Experten wie zum Beispiel früheren Staatsanwälten ein, die weltweit gegen Produktfälscher ermittelt.

Amazon-Aktie bricht nach oben aus

Die Aktie von Amazon tendiert seit Monaten seitwärts, doch seit Juli ging es innerhalb des übergeordneten Trends abwärts. Seit Oktober hat sich der Titel erholt, auch die 200-Tagelinie (rot) ist wieder überschritten worden. Außerdem wurde die Abwärtstrendlinie des kurzfristigen Abwärtstrends durchbrochen, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Nun rückt der nächste Widerstand bei 3.540 Dollar in den Fokus der Anleger.

